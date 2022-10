Rusi praznijo beloruske skladiščne baze #vŽivo

229. dan vojne v Ukrajini. Ruske sile naj bi črpale strelivo in drugo opremo iz beloruskih skladiščnih baz, kar pa ni združljivo z načrti za veliki ruski in beloruski kopenski napad na Ukrajino, so objavili pri Inštitutu za vojne študije. Ukrajinski minister za energijo Herman Halušenko je za CNN dejal, da je Rusija v zadnjih dveh dneh uničila približno 30 odstotkov ukrajinske energetske infrastrukture. Iz Kremlja so sporočili, da so Združene države Amerike "de facto" (dejansko) vpletene v vojno v Ukrajini. V Ukrajino je prispel prvi od štirih nemških sistemov zračne obrambe.

Poudarki dneva:



6.43 Rusi praznijo beloruske skladiščne baze

6.00 The Kyiv Independent: Ubitih najmanj 23 ruskih vojakov

Earlier today, Belarus sent a shipment of tanks, ammunition, and SAMs to Russia.



A train from Minsk to Borisov carried up to 30x tanks (mostly T-72As) and 28x Ural trucks.



Another train carried 2x UAZ and 5x MAZ trucks as well as 5x Tor-M2 SAMs.#Ukraine #Russia #Belarus pic.twitter.com/1dI8ubuxtH — WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) October 11, 2022

6.43 Rusi praznijo beloruske skladiščne baze

Inštitut za vojne študije je objavil, da Rusija verjetno črpa strelivo in drug material iz beloruskih skladiščnih baz, kar je v nasprotju z načrtovanjem velikega ruskega in beloruskega kopenskega napada na Ukrajino.

Glavna ukrajinska vojaška obveščevalna uprava je včeraj sporočila, da je vlak s 492 tonami streliva iz mesta Gomel prispel na železniško postajo Kirovskaya na Krimu, vendar ni znano natančno, kdaj. Sporočili so tudi, da namerava Belorusija poslati dodatnih 13 vlakov z orožjem, opremo, strelivom in drugim nedoločenim materialom iz petih različnih beloruskih baz na železniški postaji Kamenska in Marčevo v regiji Rostov.

October 10 Assessment Highlight:#Belarusian authorities plan to send 13 trains with ammunition and “unspecified equipment” to #Russia, as Belarusian military warehouses and arsenals remain another resupply source for the #Russian military.https://t.co/9JxLjeszta — ISW (@TheStudyofWar) October 11, 2022

Geolokacija, še piše inštitut, je ugotovila, da najmanj dva beloruska vlaka prevažata tanke T-72 in vojaške tovornjake Ural v Minsku ter lansirnike raket zemlja-zrak Tor-M2 v Orš.

6.00 The Kyiv Independent: Ubitih najmanj 23 ruskih vojakov

Kyiv Independent poroča, da je ruska vojska na južni fronti izgubila najmanj 23 vojakov, eno oklepno vozilo in eno brezpilotno letalo Shahed.

Ukrajinci so po objavi istega medija na Twitterju uničili skladišče streliva v vasi v Hersonu ter kontrolno točko in komunikacijsko vozlišče v okrožju Suhanovo v tej regiji. Ukrajinska vojska je sporočila, da je na jugu izvedla več kot 300 misij, v katerih je ciljala dve ruski samovozni havbici Gvozdika in oklepni transporter ter jih poškodovala.