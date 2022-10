Premik vojaških vozil čez Slovenijo: na cestah se lahko pojavi gneča

Z ministrstva za obrambo so sporočili, da bodo oktobra enote obrambnih sil ZDA v okviru redne rotacije svojih enot v Evropi opravile tranzit čez Slovenijo, zato lahko med 10. in 24. oktobrom pričakujemo občasno povečan promet na razdalji Koper–Pince in na mednarodnem obmejnem prehodu z Madžarsko.

Prevoz zavezniške vojaške opreme bo potekal z vlakovnimi kompozicijami, delež pa bo potekal tudi po cestah. Čeprav poskušajo prevoz organizirati tako, da bo čim manj moteč za preostale udeležence cestnega prometa, bi se lahko pojavili zastoji, opozarjajo na ministrstvu.

Konvoj bo spremljal tudi helikopter Slovenske vojske

Cestni in železniški tranzit bosta potekala iz Kopra proti Madžarski, predvsem cestni pa ne bo potekal v prometnih konicah. Kolone vojaških vozil bosta spremljala vojaška policija Slovenske vojske in občasno tudi helikopter Slovenske vojske.

Kot so zapisali na ministrstvu, bo Republika Slovenija s Slovensko vojsko kot kredibilna partnerica in zaveznica omogočila vse za nemoten ter varen premik zavezniške opreme čez svoje ozemlje, ki v evropskem prostoru predstavlja pomemben komunikacijski koridor pri podpori zagotavljanja miru in varnosti v Evropi.

V Kopru bodo razložili okoli 850 kosov opreme

Na podlagi partnerstva z Republiko Slovenijo, katerega namen je zagotavljanje dvostranske varnosti, bo ameriška kopenska vojska v pristanišču v Kopru sprejela in razložila približno 850 kosov opreme, dodeljene brigadi za logistično zagotovitev 101. divizije, iz baze Fort Campbell v Kentuckyju, napotena pa je v podporo ameriškim silam v Evropi in Natovim zaveznicam kot odziv na krizo v Ukrajini. Republika Slovenija s Slovensko vojsko v okviru podpore države gostiteljice zaveznicam in partnericam zagotavlja svojo logistično podporo. Vse to izvaja v sodelovanju s civilnimi partnerji v Republiki Sloveniji, ki zagotavljajo pomorske, cestne in železniške premike. Oktobrska dejavnost bo prvi tovrsten in tako obsežen logistični premik ameriške kopenske vojske iz pristanišča Koper čez ozemlje Republike Slovenije.