Poudarki dneva:



13.40 Putin današnje ruske napade označil za odziv na "ukrajinski terorizem"

13.36 V Evropi obsodbe ruskih napadov, Zelenski za odločen odziv Zahoda

13.14 Po ruskih napadih več delov Ukrajine brez elektrike in vode

12.32 Ruske rakete naj bi danes preletele moldavsko ozemlje

11.36 Lukašenko napovedal, da Belorusija združuje moči z Rusijo

10.57 Nuklearko v Zaporožju ponovno priključili na električno omrežje

10.47 Ministrstvo za zunanje zadeve obsodilo današnji napad na ukrajinska mesta

9.13 "Putin je terorist, ki se pogovarja z raketami"

8.06 V Kijevu in več drugih ukrajinskih mestih odjeknile silovite eksplozije

00.00 Sporočilo Rusom: Čas se izteka

13.40 Putin današnje ruske napade označil za odziv na "ukrajinski terorizem"

"Po nasvetu obrambnega ministrstva in v skladu z načrtom generalštaba so bili danes zjutraj izvedeni napadi z natančnim orožjem dolgega dosega na energetske, vojaške, poveljniške in komunikacijske objekte v Ukrajini," je Putin dejal na današnjem srečanju ruskega sveta za nacionalno varnost.

Potem ko so ruske sile danes obstreljevale več mest in drugih ciljev po vsej Ukrajini, je Putin dodal, da gre za odziv na ukrajinske "teroristične napade", po njegovih besedah pa bo tudi odziv Rusije na morebitne nadaljnje ukrajinske napade "zelo oster".

V nagovoru ob začetku zasedanja sveta je Putin po poročanju ruskih tiskovnih agencij med drugim dejal, da ukrajinski napadi ne smejo ostati nekaznovani, pri čemer je omenjal tudi obstreljevanje jedrske elektrarne v Zaporožju in domnevne ukrajinske napade na jedrsko elektrarno Kursk, ki naj bi jih ruske sile danes preprečile. Foto: Reuters

Nekdanji ruski predsednik in podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je danes pred zasedanjem sveta dejal, da so bili napadi "le prva epizoda, ki ji bodo sledile še druge".

Medvedjev je že v nedeljo zagrozil s povračilom Ukrajini za nedavno eksplozijo na mostu na Krim. Danes je dodal, da bi moral biti cilj "popolna odstranitev trenutnega ukrajinskega političnega režima".

13.36 V Evropi obsodbe ruskih napadov, Zelenski za odločen odziv Zahoda

V evropskih prestolnicah in EU so se na današnje ruske napade, ki so pretresli več mest po vsej Ukrajini, odzvali z ogorčenjem in obsodbami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadih danes govoril z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, da bi pozval k odločnemu ukrepanju proti Rusiji.

Britanski zunanji minister James Cleverly je napade označil za nesprejemljive. "To je prikaz šibkosti Putina, ne moči," je tvitnil. Cleverly je v telefonskem pogovoru ukrajinskemu kolegu Dmitru Kulebi zagotovil nadaljnjo britansko podporo. Britanska veleposlanica v Kijevu Melinda Simmons pa je sporočila, da je njeno osebje na varnem.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, ki se je prav danes mudil v Kijevu, se je skupaj s sodelavci ob napadih zatekel na varno v klet hotela, je sporočil na Twitterju, zapis pa pospremil s fotografijami. "Smo na varnem in čakamo na nadaljnji razvoj," je zapisal. Foto: Reuters

Na današnji val ruskih raketnih napadov na prestolnico Kijev in druga večja ukrajinska mesta so se odzvali tudi v Bruslju. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je, kot je zapisal na Twitterju, zelo šokiran ob ruskih napadih na civiliste v Kijevu in drugih mestih v Ukrajini.

"Takšna dejanja nimajo mesta v 21. stoletju. Najostreje jih obsojam," je tvitnil ter dodal, da EU stoji ob Ukrajini in da je dodatna vojaška podpora Unije na poti.

13.14 Po ruskih napadih več delov Ukrajine brez elektrike in vode

Po ruskih napadih, ki so danes pretresli več ukrajinskih mest po vsej državi, iz več regij poročajo o izpadih elektrike in vode. Energetska infrastruktura je bila med drugim poškodovana v Lvovu na skrajnem zahodu in v Harkovu na vzhodu Ukrajine, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na vzhodu so izpadi elektrike prizadeli drugo največje ukrajinsko mesto Harkov in njegovo okolico, do njih pa je prišlo tudi v severovzhodni regiji Sumi, regiji Žitomir na severu in v regiji Hmelnicki na zahodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V nekaterih delih mesta ni elektrike, ni oskrbe z vodo," je prek Telegrama sporočil župan Harkova Igor Terehov in dodal, da potekajo dela za odpravo težav.

V Lvovu na skrajnem zahodu države so po napadih, usmerjenih v ključno infrastrukturo, vključno z energetskimi objekti, ostali brez elektrike in tople vode, je prek Telegrama sporočil župan Lvova Andrij Sadovij.

O eksplozijah v mestu je poročal tudi guverner regije Harkov Oleg Sinegubov. "Sovražnik z raketami napada Harkov in kritično infrastrukturo harkovske regije," je zapisal na Telegramu. Ob tem je prebivalce opozoril, da nevarnosti še ni konec, in jih pozval, naj ostanejo v zavetju.

12.32 Ruske rakete naj bi danes preletele moldavsko ozemlje

Moldavski zunanji minister Nicu Popescu je danes dejal, da so ruski manevrirni izstrelki, usmerjeni proti Ukrajini, prečkali moldavski zračni prostor. Zaradi tega so na pogovor poklicali ruskega veleposlanika v Moldaviji in zahtevali pojasnilo.

"Tri manevrirne rakete, ki so jih ruske sile danes zjutraj z ladij v Črnem morju izstrelile na Ukrajino, so prečkale moldavski zračni prostor. Na pogovor smo poklicali ruskega veleposlanika, da poda pojasnilo," je na Twitterju zapisal Nicu Popescu.

11.36 Lukašenko napovedal, da Belorusija združuje moči z Rusijo

"Ukrajina ne le razpravlja o napadih na ozemlje Belorusije, ampak napade tudi načrtuje. Razmere ostajajo napete. Eden od razlogov je, da Zahod trdi, da bo beloruska vojska neposredno sodelovala v ruski posebni vojaški operaciji v Ukrajini," je Lukašenkove izjave povzela beloruska državna tiskovna agencija Belta.

"Nato in nekatere evropske države pod vplivom lažnih zgodb preučujejo možnosti za izvedbo agresije proti Belorusiji, vključno z jedrskim napadom," je na današnjem srečanju o varnostnih vprašanjih v Minsku še dejal Lukašenko.

"Zato smo se dogovorili, da bomo pričeli z nameščanjem skupne regionalne skupine oboroženih sil Belorusije in Ruske federacije," je dodal beloruski predsednik, ki ob tem ni navedel, kje točno naj bi bile enote nameščene.

#UPDATE Belarusian President Alexander Lukashenko, a close ally of Russian leader Vladimir Putin, claimed Monday that Ukraine was preparing an attack on his country's territory.

"We have agreed to deploy a regional grouping of the Russian Federation and the Republic of Belarus" pic.twitter.com/ijZkvrxZj2 — AFP News Agency (@AFP) October 10, 2022

Povedal je, da se je oblikovanje skupine začelo pred dvema dnevoma, kar je sovpadalo z eksplozijo na mostu, ki povezuje Krim z Rusijo, za katero je Moskva obtožila Ukrajino.

"Ne želim zaostrovanja razmer, želim pa, da razumete: če hočete mir, se morate vedno pripraviti na vojno," je še dejal Lukašenko, ki velja za tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Lukašenko je med drugim po pretvezo vojaških vaj v mesecih pred rusko invazijo na Ukrajino tudi dovolil ruskim enotam na svoje ozemlje. Večkrat je sicer zanikal, da se bo Belorusija pridružila vojni v Ukrajini in se borila za ruske interese.

Aleksander Lukašenko je danes dejal, naj ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu in "drugim norcem" nekdo pove, da bo eksplozija na mostu na Krim videti kot rožice v primerjavi s tem, kar bo Belorusija naredila Ukrajini, če ta "svoje umazane roke stegne samo en meter čez mejo med državama". Foto: Guliverimage

10.57 Nuklearko v Zaporožju ponovno priključili na električno omrežje

Ukrajinska jedrska elektrarna Zaporožje, ki je pod nadzorom Rusije, je bila v nedeljo ponovno priključena na zunanje napajanje, ki je ključno za hlajenje sicer zaustavljenih reaktorjev, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

"Glavni daljnovod, ki omogoča zunanje napajanje nuklearke v Zaporožju in je bil poškodovan med obstreljevanjem v soboto, so tehniki uspešno popravili. Jedrska elektrarna je bila v nedeljo zvečer ponovno priključena na zunanje napajanje," je sporočila IAEA.

To je bil ključen napredek, je dejal vodja agencije IAEA Rafael Grossi, ob tem pa opozoril, da so razmere v jedrski elektrarni še vedno krhke in nestabilne.

10.47 Ministrstvo za zunanje zadeve obsodilo današnji napad na ukrajinska mesta

"Slovenija najostreje obsoja nizkotne raketne napade Rusije na Kijev in druga ukrajinska mesta. Bombardiranje stanovanjskih sosesk in ubijanje nedolžnih civilistov sta vojna zločina, ki morata biti kaznovana. Veseli nas, da je slovensko diplomatsko osebje v Ukrajini na varnem."

Slovenia 🇸🇮 condemns in the strongest terms the despicable missile attacks by the Russian army in #Kyiv & other Ukrainian 🇺🇦 cities. Bombing residential buildings & killing innocent civilians are war crimes that must not go unpunished. Glad to note that @SLOinUKR staff are safe. pic.twitter.com/ie76jHJlS1 — MFA Slovenia (@MZZRS) October 10, 2022

Oglasili so se tudi na zunanjem ministrstvu Kitajske. Tiskovna predstavnica ministrstva Mao Ning je na današnji redni novinarski konferenci dejala, da so v Pekingu "seznanjeni z najnovejšimi dogodki v Kijevu", ter izrazila upanje na čimprejšnjo umiritev razmer in deeskalacijo konflikta v Ukrajini. Kitajska sicer še naprej zagovarja nevtralno držo glede vojne v Ukrajini oziroma se ogiba obsodbi ruske agresije.

"Upamo, da bodo vse vpletene strani medsebojne težave razrešile z dialogom. Kitajska je še naprej pripravljena igrati konstruktivno vlogo pri prizadevanjih za deeskalacijo razmer."

9.13 "Putin je terorist, ki se pogovarja z raketami"

Na jutranje raketne napade na Kijev in druga mesta v Ukrajini se je začel odzivati ukrajinski politični vrh.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je na Twitterju zapisal: "Več raketnih napadov po Ukrajini. Putinova edina taktika je teroriziranje mirnih ukrajinskih mest, a nas ne bo zlomil. To je tudi sporočilo vsem, ki bi se s Putinom radi pogovarjali o miru: Putin je terorist, ki se pogovarja z raketami."

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da je bilo v raketnih napadih na ukrajinska mesta več mrtvih in ranjenih, ter Rusijo obtožil, da poskuša Ukrajino izbrisati z obličja Zemlje. V videoizjavi za javnost je dejal tudi, da Rusija napada energetsko infrastrukturo Ukrajine in ljudi. "Sejati hočejo paniko in kaos, uničiti našo energetiko. Ukrajina je obstajala, preden se je pojavil ta sovražnik, Ukrajina bo obstajala tudi, ko ga ne bo več."

🇺🇦 @ZelenskyyUa in #Kyiv: “We are dealing with terrorists. They have two targets: energy infrastructure and people.

They want to saw panic & chaos, to destroy our energy system. #Ukraine had been before this enemy appeared, #Ukraine will be after it.#SlavaUkraini!” pic.twitter.com/neHLDgtNnx — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 10, 2022

8.06 V Kijevu in več drugih ukrajinskih mestih odjeknile silovite eksplozije

Glede na poročanje novinarjev francoske tiskovne agencije AFP je bilo slišati tri silovite eksplozije, in sicer nekaj po 8. uri po lokalnem času. O novih eksplozijah so nato poročali tudi nekaj prej 9. uro. Da so v okrožju v središču ukrajinske prestolnice odjeknile eksplozije, je potrdil tudi kijevski župan Vitalij Kličko.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Na posnetkih na družbenih omrežjih je videti velike oblake črnega dima nad nekaterimi območji mesta.

"Ukrajina je tarča raketnih napadov, imamo skrb vzbujajoče informacije iz številnih mest po državi," je na Telegramu sporočil predstavnik predsedstva Kirilo Timošenko. Ljudi je pozval, naj ostanejo na varnem.

Že ponoči so poročali o novem ruskem napadu na mesto Zaporožje, ki je bilo v preteklih tednih že večkrat tarča obstreljevanja. Po navedbah regionalnega guvernerja v Zaporožju Oleksandra Staruha je bila uničena večnadstropna stanovanjska stavba, napad naj bi zahteval žrtve.

Dear world, if you think that everything has been quiet in Ukraine for a long time, then you are wrong. This is the center of Kyiv literally now#russiaisateroriststate pic.twitter.com/98X2S41hfJ — Спалах Місяченко☽☄🇺🇦 (@CarinaeNebula7) October 10, 2022

Proti prizoriščem eksplozij naj bi se odpravilo več reševalnih vozil.

Pred tem je v nedeljo zvečer podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost in nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev Ukrajini zagrozil s povračilom za nedavno eksplozijo na mostu na Krim.

At least fours strikes upon downtown Kyiv.

Putin’s frantic anger. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 10, 2022

O eksplozijah poročajo tudi v drugih ukrajinskih mestih, odjeknile so tudi v Lvovu na zahodu Ukrajine, to pa je Dnipro:

Rusija je zadnje napade na Kijev izvedla 26. junija.

00.00 Sporočilo Rusom: Čas se izteka

Message of 🇺🇦 Minister of Defence @oleksiireznikov to 🇷🇺 troops:

"You will be remembered as thieves, rapists and murderers.

I will tell you what comes next.

Thousands of russian lads will die.

We guarantee life, safety and justice to all those who refuse to fight immediately." pic.twitter.com/1CxQ2tZH9X — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 9, 2022

Ukrajinski obrambni minister je v skoraj osem minut trajajočem videoposnetku, v katerem je sprva pohvalil ukrajinske vojake in njihovo vodstvo, ruske vojake opozoril, da si jih bo svet zapomnil kot tatove, posiljevalce in morilce.

Pozval jih je, naj se predajo, jim obljubil varnost in pošteno obravnavo ter poudaril to, da bodo ostali živi.

Če ne bodo razmislili, kaj natanko počnejo v Ukrajini, kamor so jih poslali vplivneži iz Moskve, ki se skrivajo v bunkerjih, bo umrlo na tisoče ruskih fantov, je bil jasen Reznikov. Dodal je, da jih bo še več pohabljenih, ostali bodo brez rok, brez nog.

Izpostavil je paradoksalno hinavščino visokih ruskih uradnikov, ki so zelo kritični do zveze Nato in Zahoda, hkrati pa imajo v državah članicah zveze Nato svoje premoženje, svoje nepremičnine, tja so poslali svoje družine. "Še pred ne tako dolgo časa so se imeli zelo lepo v Londonu, v Washingtonu," je dejal Reznikov.

Opozoril je še, da Ukrajina ne potrebuje dodatne zemlje, saj ima svoje dovolj, bo pa vzela nazaj vse, kar ji pripada. V nagovoru ruskim vojakom je Reznikov še dejal, da se čas za ukrepanje proti tistim, ki jih pošiljajo umirat za lastne interese, izteka in da naj ga ne zapravijo.

Preberite tudi: