Zelenski ponoči z novim sporočilom: Ne morete nas ustaviti #vŽivo

6.40 Rusi želijo 40 tisoč ljudi iz Hersona preseliti v Rusijo in na Krim

Po poročanju Sky News ruski uradniki načrtujejo preselitev 40 tisoč prebivalcev iz regije Herson v Rusijo in na Krim, ki je pod rusko okupacijo. Vodja ruskih okupacijskih oblasti v Hersonu Vladimir Saldo je povedal, da so regije Krasnodarska in Stavropolska ter Rostovska privolile v sprejem do deset tisoč ljudi, so sporočili z Inštituta za preučevanje vojne.

Tiskovni predstavnik vojaške uprave v Odesi Sergij Bratčuk je dejal, da ruski uradniki morda ne nameravajo vrniti otrok in njihovih staršev v Herson.

6.17 Novi raketni napadi na Zaporožje

Rusko obstreljevanje se je v noči na torek nadaljevalo, je sporočil guverner Oleksandr Staruh. Po njegovih navedbah je bilo tarča Rusov Zaporožje. Podatkov o poškodovanih in škodi za zdaj ni.

6.00 Zelenski: Ukrajine ne boste prestrašili

Po ruskem obstreljevanju je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prek Telegrama sporočil, da Ukrajine ni mogoče prestrašiti. "Namesto tega smo še bolj enotni. Ukrajine ni mogoče ustaviti. Še bolj smo prepričani, da je treba teroriste nevtralizirati. Okupatorji se nam na bojišču niso sposobni zoperstaviti, zato se zatekajo k temu terorju. Verjemite vase, v Ukrajino, njene oborožene sile in našo zmago. Slava Ukrajini," je dejal Zelenski.

00.30 Voditelji držav G7 danes z Zelenskim o ruskih napadih na Ukrajino

Voditelji držav G7 bodo danes na virtualnem vrhu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim govorili o ruskih zračnih napadih na Ukrajino. Eskalacija vojne v Ukrajini bo zaznamovala tudi zasedanje obrambnih ministrov Nata v Bruslju v sredo in četrtek, pred začetkom katerega bo danes spregovoril generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

Voditelji sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) se bodo danes prek videokonference pogovarjali z Zelenskim, je sporočila nemška vlada. Pogovori o nadaljnji pomoči Ukrajini pri spopadanju z rusko agresijo bodo potekali tudi v znamenju ponedeljkovega vala ruskih zračnih napadov na več ukrajinskih mest.

Generalni sekretar Nata Stoltenberg bo medtem danes imel novinarsko konferenco pred zasedanjem obrambnih ministrov članic zavezništva, ki se bodo sestali v sredo in četrtek. V ospredju zasedanja ministrov bodo po pričakovanjih ruska agresija na Ukrajino in možnosti nadaljnje pomoči ukrajinski vojski v orožju in vojaški opremi.

Stoltenberg je že po ponedeljkovem pogovoru z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo ponovno izrazil podporo zavezništva Ukrajini in obsodil "grozljive napade Rusije na civilno infrastrukturo".

Ruski predsednik Vladimir Putin pa bo danes v Sankt Peterburgu gostil vodjo mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaela Grossija. Zadnji je nedavno napovedal, da bo obiskal tako Rusijo kot Ukrajino in poskušal zagotoviti vzpostavitev zaščitenega območja okoli nuklearke v Zaporožju, ki je že dlje časa tarča obstreljevanja.

Začelo se bo tudi dvodnevno neformalno srečanje ministrov članic EU za energijo v Pragi. Ministri bodo govorili predvsem o spopadanju Unije z energetsko krizo zaradi sankcij na ruski plin in nafto.