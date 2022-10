V Kremlju vse bolj napeto: Mnogi pripadniki ruske tajne službe verjamejo, da je vojna izgubljena

Po besedah ruskega aktivista Vladimirja Osečkina mnogi rusko invazijo na Ukrajino vidijo celo kot izdajo, saj je 20 let celoten sistem varnostnih služb Putinu pomagal ostati na oblasti. "Zdaj se bojijo, da bo Putin ogrozil njihovo prihodnost in varnost," je pojasnil Osečkin.

Kot je Marija Dmitrijeva povedala v intervjuju za nemški časopis Deutsche Welle, ne more več prenašati tega, kar se dogaja v njeni domovini: "Želim, da se trpljenje konča. Nočem več, da ljudje umirajo v Ukrajini, nočem, da Rusi umirajo."

31-letna zdravnica je od leta 2016 delala za tri ruske varnostne agencije. Sama je bila tako do nedavnega del Putinovega sistema, delala je za ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo in nazadnje za tajno službo FSB. Vojna v Ukrajini pa jo je prisilila, da zapusti državo.

Po njenih besedah mnogi v FSB verjamejo, da je vojna izgubljena. Kot zdravnica je večkrat obravnavala nezadovoljne častnike, ki so želeli zapustiti službo: "Rekli so, da so utrujeni, a iz FSB ne greš kar tako. To je zelo cenjeno delovno mesto, ki je zelo težko dosegljivo. In če recimo trije mladi zaposleni v enem mesecu zapustijo službo, se to interpretira, kot da se ne strinjajo s sistemom.Zaposleni v varnostnih službah se bojijo, da bodo v prihodnosti na oblast prišle še bolj radikalne sile. " Dmitrijeva verjame, da se častniki tajne službe bojijo tudi, da bodo nekega dne morali odgovarjati za zločine v Ukrajini.

Njenim navedbam pritrjuje tudi politolog in poznavalec Rusije Gerhard Mangott z univerze v Innsbrucku. "Iz svojih virov sem izvedel, da se v vodstvu FSB sprašujejo, koliko so pripravljeni plačati za zmago v Ukrajini. Povečuje se število tistih, ki jih skrbi, ali bi lahko Rusija to vojno izgubila," je pojasnil Mangott.

Mnogi Putinov napad na Ukrajino vidijo kot izdajo

"Mnogi menijo, da to, kar je Putin začel 24. februarja, vodi v prepad, v katastrofo, da je to Putinova največja napaka na mestu politika in voditelja države," pa je prepričan Vladimir Osečkin, ruski aktivist za človekove pravice in ustanovitelj gulagu.net, nevladne organizacije, ki razkriva zlorabe v ruskih zaporih.

Po njegovih besedah to mnogi vidijo celo kot izdajo, saj je 20 let celoten sistem varnostnih služb Putinu pomagal ostati na oblasti. "Zdaj se bojijo, da bo Putin ogrozil njihovo prihodnost in varnost," je še pojasnil Osečkin, ki živi v Franciji, kjer ima urejeno 24-urno zaščito.