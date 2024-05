Več visokih ameriških funkcionarjev je izrazilo zaskrbljenost zaradi morebitnih priprav na "eksplozivno" vojaško akcijo Severne Koreje, ki bi jo ta lahko sprožila tik pred novembrskimi predsedniškimi volitvami v ZDA, v nadaljnjo zaostritev globalnih geopolitičnih razmer in nastanek še enega vojnega žarišča pa bi severnokorejskega diktatorja Kim Džong Una lahko prepričal ruski predsednik Vladimir Putin.

"Posebej pozorni na zavezništvo Putin – Kim Džong Un"

Da se pripravljajo na oziroma pričakujejo vojaško akcijo Severne Koreje, je za ameriški medij NBC News v petek potrdilo šest visokih funkcionarjev iz vojaških in obveščevalnih krogov v ZDA.

Potencialno "eksploziven" potek dogodkov bi se po njihovih pričakovanjih lahko zgodil oktobra, od tod poimenovanje "oktobrsko presenečenje", oziroma tik pred predsedniškimi volitvami v ZDA, na katerih se bosta za nov mandat v Beli hiši potegovala zdajšnji predsednik Joe Biden in najverjetnejši republikanski kandidat Donald Trump, ki je bil predsednik ZDA že med letoma 2017 in 2021.

Nov večji vojaški spopad bi na prihajajočih ameriških volitvah najverjetneje še posebej koristil Trumpu. Eden od njegovih najpogostejših argumentov, zakaj je primernejši kandidat od Bidna, je namreč, da se nobena od trenutnih vojn ni začela ali potekala v času, ko je bil predsednik ZDA. Foto: Reuters

Kot so funkcionarji povedali za NBC News, so še posebej pozorni na zavezništvo med severnokorejskim avtoritarnim voditeljem Kim Džong Unom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Putin bi Kima po njihovih besedah, ki jih povzema NBC News, namreč lahko premamil v sprožitev vojaške akcije, ker bi to koristilo obema režimoma.

Zakaj? Ker si najverjetneje oba želita, da bi na volitvah v ZDA zmagal Donald Trump, ki občuduje Putina in hvali severnokorejskega diktatorja.

Odprtje novega vojnega žarišča bi namreč pomenilo novo spremenljivko, ki bi lahko vplivala na izid predsedniških volitev v ZDA. Vojaški spopadi v azijsko-pacifiški regiji bi lahko bili ob vojni v Ukrajini in Gazi še en dejavnik, ki bi ameriške volivce lahko prepričal glede ali odvrnil od namenitve svojega glasu Bidnu ali Trumpu.

Donald Trump se je v času, ko je bil predsednik ZDA, kar trikrat srečal s severnokorejskim diktatorjem Kimom Džong Unom. Foto: Reuters

Takšen razplet dogodkov bi najverjetneje še posebej koristil Trumpu. Eden od njegovih najpogostejših argumentov, zakaj je primernejši kandidat od Bidna, je namreč, da se nobena od trenutnih vojn ni začela ali potekala v času, ko je bil predsednik ZDA.

Nobena skrivnost sicer ni, da si v Rusiji želijo, da bi na novembrskih volitvah zmagal Donald Trump, ki je v preteklosti večkrat izrazil občudovanje do Vladimirja Putina in leta 2018 celo dejal, da mu zaupa bolj kot preiskovalnemu uradu FBI. Trump je večkrat javno hvalil tudi Kima Džong Una in svoje razmerje s Severno Korejo.

Preberite tudi: