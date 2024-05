Trenutek, ko se rakete ATACMS srečajo z rusko protizračno obrambo S-400 #video

Na posnetku lahko vidimo sistem ruske mobilne protizračne obrambe S-400, po oceni vojaških strokovnjakov vreden več kot 700 milijonov evrov, v trenutku, ko zazna prihajajoče ukrajinske rakete in nanje izstreli rakete zemlja-zrak.

Ni sicer jasno, koliko raket je sistem pri tem prestregel, a očitno ne veliko, saj lahko v naslednjih sekundah vidimo, kako ukrajinske rakete – šlo naj bi za ameriški sistem ATACMS – rusko protizračno obrambo spremeni v prah.

💥 Ukraine used 5 ATACMS missiles to destroy air defenses near Russia's Mospyne airfield in occupied Donetsk region at ~12:50pm May 22 2024.

- Two S-300/400 SAM launchers destroyed, one damaged.

- 96L6E radar system destroyed.

- Control center for S-300/400 systems destroyed. pic.twitter.com/W5QlmiAMOw