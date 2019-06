ZDA naročile Turčiji, naj odstopi od nakupa ruskih raket

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namestnica obrambnega ministra ZDA za nabave Ellen Lord je v petek dejala novinarjem, da ima Turčija do 31. julija čas, da odstopi od nameravanega nakupa ruskega protiraketnega sistema S-400 ali pa ne bo več sodelovala v programu lovskih letal F-35.

Zaveznica iz Nata Turčija se je odločila, da bo sistem protiraketne obrambe raje kupila od Rusije kot ZDA in Washingtonu to ni všeč. Če do 31. julija od tega ne odstopi, bodo ZDA pregnale iz države turške pilote, ki se tam urijo na sodobnih lovskih letalih F-35. Vrata za sodelovanje bodo prav tako zaprli turškim podjetjem.

Vodja ruskega državnega obrambnega podjetja Rosteh Sergej Nemcov je prav tako v petek za rusko televizijo NTV dejal, da bodo začeli s prvimi dobavami protiraketnega sistema S-400 Turčiji v roku dveh mesecev. Nemcov je dejal, da so že dokončali program urjenja turškega vojaškega osebja.

Nakup protiraketnega sistema od Rusije naj bi bil vreden 2,5 milijarde dolarjev, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki pravi, da je bila ruska ponudba boljša od ameriške, pa je doslej zavračal vse pritiske ZDA.

