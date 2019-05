Turčija: volilni svet razveljavil rezultate volitev v Istanbulu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški vrhovni volilni svet je razveljavil rezultate županskih volitev v Istanbulu in odredil ponovitev volitev. S tem so volilne oblasti ugodile pritožbi vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (AKP) pod vodstvom predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je izgubila županski položaj v tej metropoli.

Na lokalnih volitvah 31. marca je AKP izgubila pomembni tekmi za župana v Ankari in Istanbulu. V metropoli ob Bosporju je s tesno večino zmagal Ekrem Imamoglu iz glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP). To je bil velik udarec za AKP, ki je na oblasti v Turčiji desetletje in pol.

Opozicija slavila s tesno razliko

A Imamoglu je zmagal le s tesno prednostjo pred nekdanjim turškim premierjem Binalijem Yilirimom, kandidatom AKP. Razlika med njima naj bi znašala manj kot 15 tisoč glasov.

AKP pod vodstvom Recepa Tayyipa Erdogana je vložila pritožbo in najprej zahtevala ponovno štetje glasov, nato pa še ponovitev volitev v Istanbulu, ker da so se po njihovih informacijah zgodile kršitve in prevare.

Volilne oblasti so 17. aprila sicer po ponovnem štetju glasovnic že razglasile Imamogluja za novega župana Istanbula, zdaj pa bo očitno treba volitve ponoviti. Prebivalci Istanbula naj bi na volišča spet odšli 2. junija.

Öcalan poziva k spravi s Turčijo Vodja Kurdske delavske stranke (PKK) Abdulah Öcalan, ki prestaja dosmrtno ječo, je medtem danes prek svojih odvetnikov pozval h globoki družbeni spravi s Turčijo. Za rešitev težav se je treba vzdržati kakršnekoli polarizacije in kulture prerekanja ter uporabiti demokratična pogajanja, je prek odvetnikov sporočil Öcalan.

Poraz v metropoli hud udarec za Erdogana

Poraz v Istanbulu je občutljiva zadeva tudi za Erdogana, ki je odraščal v enem od delavskih naselij mesta in začel graditi svojo politično kariero, ko je v devetdesetih letih minulega stoletja postal istanbulski župan.

AKP je doslej slavil na vseh volitvah v Turčiji, odkar je pred 17 leti prevzel oblast. Na tokratnih volitvah naj bi stranko volivci kaznovali zaradi valutne krize, ki je lani prizadela številna turška gospodinjstva in turško gospodarstvo pahnila v recesijo.