Grenak poraz Erdogana na lokalnih volitvah

V Turčiji danes z veliko napetostjo pričakujejo rezultate včerajšnjih lokalnih volitev, predvsem za metropolo Istanbul, kjer bi poraz pomenil hud udarec za vladajočo Stranko za pravičnost in razvoj (AKP) in predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Še posebej zato, ker je že jasno, da sta izgubila prestolnico Ankaro.

Lokalne volitve so sredi gospodarske krize veljale za preizkus za predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki jih je tudi sam označil za ključne za "preživetje naroda". Med dvema mesecema kampanje je sam nagovoril zbrane na več kot sto shodih.

V Istanbulu je že v nedeljo zvečer zmago razglasil nekdanji premier in kandidat AKP Binali Yildirim, čez nekaj ur pa je to storil tudi kandidat opozicijskega bloka v sestavi Republikanske ljudske stranke (CHP) in desnosredinske Iyi (Dobra) s podporo prokurdske stranke HDP Ekrem Imamoglu.

V Istanbulu poraz brez primere

Glede na zadnje rezultate volitev, ki jih je turška tiskovna agencija Anadolu v nedeljo zvečer naenkrat prenehala osveževati, ima v Istanbulu Yildirim po preštetih 98 odstotkih glasov okoli 4.000 glasov prednosti pred Imamoglujem.

Poraz v Istanbulu, gospodarskem in demografskem središču Turčije, bi bil za AKP, ki je tam na oblasti zadnjih 16 let, in za Erdogana, ki je tam ob začetku politične kariere županoval tudi sam, poraz brez primere.

Po podatkih Anadoluja so v Istanbulu 290 tisoč glasovnic razglasili za neveljavne, v Ankari pa 90 tisoč. Foto: Reuters

Ne glede na izid volitev v Istanbulu pa je že zdaj jasno, da je Erdogan izgubil Ankaro, kjer so bili AKP in njene islamistične predhodnice na oblasti 25 let. Po podatkih Anadoluja je po 98 odstotkih preštetih glasov kandidat opozicije Mansur Yavas porazil kandidata AKP Mehmeta Ozhasekija s 50,9 odstotka proti 47 odstotkov glasov.

AKP se sicer očitno s porazom v glavnih mestih države ne namerava sprijazniti, saj je že ponoči sporočila, da bo vložila pritožbe in terjala pregled več deset tisoč glasovnic, ki naj bi bile neveljavne. "Do zadnjega bomo izkoristili sodne prizive, ki jih imamo na voljo, ne bomo dovolili, da bi voljo prebivalcev Ankare popačili," je izjavil generalni sekretar AKP Fatih Sahin.

Erdogan izid volitev poskušal prikazati v pozitivni luči

Opozicija, ki se boji poneverb, je medtem pozvala opazovalce volitev, "naj prihodnjih 48 ur ne spijo" in tako res spremljajo štetje glasov na voliščih.

Foto: Reuters

Erdogan je medtem v nedeljo zvečer na sedežu stranke v Ankari poskušal izide volitev prikazati kot dobre zanj in za stranko. Poudaril je, da je koalicija AKP in nacionalistične stranke MHP na vsedržavni ravni z 51 odstotki glasov zmagala.

A dejstvo je, da je ta koalicija poleg Ankare izgubila tudi nekatera druga velika mesta, kot so Antalya in Adana na jugu Turčije. Izgube so verjetno za AKP še toliko bolj hude, glede na to, da je imela ogromno pokritost v medijih, ki so večinoma pod nadzorom oblasti.