Turški NBA-jevec zaradi Erdogana ne upa v London

"Povsem možno je, da me ubijejo," je po zmagi Knicks nad Los Angeles Lakers (119:112) povedal center New Yorka.

New York Knicks se bodo 17. januarja v Londonu pomerili z Washington Wizards. Že zdaj je jasno, da Kanterja na tekmi ne bo, v klubu pa so kot uradni razlog navedli težave z vizumom.

"Zaradi tega prekletega norca ne morem v London"

"Na žalost zaradi tega prekletega norca, tega turškega predsednika, ne morem v London," je dejal 26-letni košarkar, ki je Erdogana ostro kritiziral tudi v preteklih letih. V Turčiji so mu leta 2017 celo odvzeli državljanstvo in je eden tistih redkih na svetu, ki trenutno državljanstva sploh nimajo. "Žalostno je, da vse to vpliva na mojo kariero in šport, saj si sam želim le pomagati ekipi do zmage."

Kanter je Erdogana vnovič poimenoval kot diktatorja. V ozadju nasprotij pa je poskus državnega udara leta 2016 v Turčiji. Kanter je namreč privrženec religije pridigarja Fetulaha Gülena, ki ga turške oblasti obtožujejo takratnega poskusa prevrata v državi.

