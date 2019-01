V Turčiji zaradi spodletelega državnega udara nove aretacije

Po spodletelem poskusu državnega udara so turške oblasti pod vodstvom predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izvedle obsežno čistko in prijele več deset tisoč ljudi, ki naj bi bili sovražniki vlade in teroristi.

Turške oblasti so danes v najmanj 26 provincah odredile pridržanje 137 ljudi, ker so domnevno povezani s spodletelim državnim udarom v juliju leta 2016. Tožilstvo v Ankari je med drugim izdalo priporne naloge za 35 pripadnikov mornarice.

Aretirane sumijo, da so povezani z v ZDA živečim klerikom Fethullahom Gülenom, ki ga Ankara krivi za spodleteli državni udar pred več kot dvema letoma.

Poleg v Ankari so aretacije potekale tudi v Istanbulu, kjer so izdali priporne naloge za 42 ljudi, med njimi javne uslužbence. Tožilstvo domneva, da so uporabljali aplikacijo za šifrirano pošiljanje sporočil ByLock, da so lahko bili v stiku z drugimi člani "teroristične organizacije", za kar označujejo gibanje Gülena.

V Konyi so medtem izdali priporne naloge za 60 domnevnih "skrivnih imamov", ki naj bi spodbujali k članstvu v spornem gibanju. Policija sicer osumljene še išče.

Po spodletelem poskusu državnega udara so turške oblasti pod vodstvom predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izvedle obsežno čistko in prijele več deset tisoč ljudi, ki naj bi bili sovražniki vlade in teroristi. Med njimi so bili tudi akademiki, novinarji in zagovorniki spoštovanja človekovih pravic.