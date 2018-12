Vlada za begunce v Turčiji namenja 2,7 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska unija je ob spoprijemanju z begunsko krizo leta 2015 med prednostnimi nalogami opredelila tudi okrepitev sodelovanja s Turčijo. Isto leto so potrdili skupni akcijski načrt za sodelovanje na področju migracij, ki je zajel dva sklopa ukrepov, in sicer pomoč sirskim beguncem, ki v Turčiji uživajo status začasne zaščite, in ukrepe, ki bi jih morala za preprečevanje nezakonitih migracij izvesti Turčija.

EU za begunce v Turčiji v prejšnjih dveh letih namenila tri milijarde evrov

V prvi tranši je EU za delovanje instrumenta za begunce v Turčiji v letih 2016 in 2017 dodelila tri milijarde evrov, od tega milijardo evrov iz proračuna EU, dve milijardi pa so prispevale države članice glede na delež bruto domačega proizvoda. Slovenija, ki je leta 2015 podprla ustanovitev instrumenta, je v okviru prve tranše prispevala več kot pet milijonov evrov.

Evropski svet je junija letos sprejel odločitev o financiranju druge tranše za delovanje instrumenta za begunce v Turčiji v skupni višini treh milijard evrov. Dve milijardi evrov bodo poravnali iz proračuna EU, milijardo pa bodo prispevale države članice. Slovenija bo v ta namen prispevala dobrih 2,7 milijona evrov.

Vlada potrdila tudi pomoč za Indonezijo in Demokratično republiko Kongo

Vlada je danes za podpisnika potrdila o prispevku pooblastila generalnega sekretarja ministrstva za zunanje zadeve Damjana Berganta. Poleg tega je vlada na današnji seji potrdila tudi humanitarno pomoč za Indonezijo in Demokratično republiko Kongo.

Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) bo vlada za nujno humanitarno pomoč prebivalstvu v Indoneziji, ki ga je septembra prizadel močan potres na otoku Sulavezi, namenila 50 tisoč evrov. Po zadnjih podatkih je naravna katastrofa terjala več kot dva tisoč življenj, povzročila pa je tudi ogromno gmotno škodo.

Zaradi poslabšanja humanitarne situacije v Demokratični republiki Kongo bodo za omenjeno državo namenili 40 tisoč evrov. Sredstva se bodo usmerila prek Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC).

ICRC, ki je v Demokratični republiki Kongo prisoten od leta 1970, je za letos objavil poziv, v katerem za hrano, pitno vodo, zdravstveno oskrbo in rehabilitacijo zbirajo 76 milijonov švicarskih frankov, a jim še vedno manjka devet milijonov. Zato so na ministrstvu za zunanje zadeve predlagali, da Slovenija nameni nekaj sredstev za humanitarno pomoč.