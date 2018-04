Razvoj krvave vojne v Siriji od marca 2011 do danes #kronologija

Sirski konflikt, ki je zahteval prek 350 tisoč smrtnih žrtev ter pognal v beg več milijonov ljudi, traja že več kot sedem let. Konflikt se je dodatno zapletel po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Dumi, po katerem so ZDA zagrozile s kaznovanjem sirskega predsednika Bašarja al Asada in davi grožnjo uresničile. To je razvoj dogajanja.