ZDA in zavezniki napadli Sirijo

Združene države Amerike, Velika Britanija in Francija so v Siriji v jutranjem napadu bombardirale številne vladne objekte, ki naj bi bili povezani z izdelavo kemičnega orožja. Rusija je na napade že odgovorila in sporočila, da so napadi izdajalski, ter predstavljajo grožnjo za svetovni mir.

Foto: Reuters

Razlog za napad naj bi bil domnevni sobotni napad s kemičnim orožjem režimskih sil pod vodstvom sirskega predsednika Bašarja Al Asada v Dumi. Predsednik ZDA Donald Trump je v večernem nagovoru, ob 21. uri po lokalnem času, ukazal napad na objekte, ki naj bi bili odgovorni za izdelavo kemičnega orožja. "Danes so se Velika Britanija, Francija in Združene države Amerike združili v svoji pravični moči proti barbarstvu in brutalnosti." Francija in Velika Britanija sta obe sodelovali v prvem valu napadov na Sirijo.

Napadi naj bi bili omejeni in naj bi predstavljali resno opozorilo Bašarju Al Asadu, da uporaba kemičnega ali biološkega orožja ni sprejemljiva.

Tonight, @POTUS Donald J. Trump addressed the nation to announce a combined operation- with the #UnitedKingdom and #France- of precision strikes against sites associated with the chemical weapons capabilities of the #Assad regime in #Syria. pic.twitter.com/m0H3Pk8Dh1 — Department of State (@StateDept) April 14, 2018

Že nekaj minut po napovedi napadov, se je nad Damaskom oglasila protizračna obramba in prve eksplozije so pretresle glavno mesto Sirije.

Another video of airstrikes in Damascus #Syria pic.twitter.com/plUtB8AFuh — Arturas Kerelis (@arturaskerelis) April 14, 2018

Pentagon je sporočil, da so cilji v prvih napadih bili na treh lokacijah in da se je vojska izogibala civilnih objektov. Tarče so bile:

Raziskovalni center v Damasku, ki naj bi bil povezan z izdelavo kemičnega in biološkega orožja

Skladišče kemičnega orožja zahodno od Homsa

Skladišče opreme za kemično orožje in pomemben center za poveljstvo, prav tako v bližini Homsa

Sirska vojska pa je sporočila, da so v protiukrepih obrambne narave sestrelili več kot deset raket. Poročajo tudi o prvih žrtvah napadov.

MORE: Images have started to emerge on social media, apparently showing Syrian air defense systems responding to incoming strikes pic.twitter.com/xxsHiFzVHX https://t.co/1fuNkRkwVq — RT (@RT_com) April 14, 2018

Rusija se je že odzvala in sporočila, da so vojaške operacije Zahoda nesprejmljive in da pripravlja odgovor na napade. V precej eksplicitnem sporočilu so sporočili: "Predhodno zasnovan scenarij se že izvaja. Ponovno smo ogroženi. Opozorili smo, da takšna dejanja ne bodo ostala brez posledic."