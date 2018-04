Po napadu v Siriji sta se oglasila tudi Pahor in Cerar

Predsednik republike Borut Pahor in premier v odstopu Miro Cerar napad ZDA, Francije in Velike Britanije na Sirijo razumeta kot enkraten povračilni napad oziroma poskus, ki naj bi odvrnil sirski režim od nadaljnje uporabe kemičnega orožja.

Foto: Matej Leskovšek

Borut Pahor je izrazil skrb zaradi zaostrovanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu, zlasti v Siriji, in povedal, da je prejel pismo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, v katerem ta pojasnjuje razloge za napad na Sirijo.

"Iz njegovega pisma kot tudi iz izjav ameriškega obrambnega ministra Jamesa Mattisa in britanske premierke Therese May lahko sklepam, da gre za enkraten povračilni napad, ki naj bi odvrnil sirski režim od nadaljnje uporabe kemičnega orožja," je dejal in uporabo kemičnega orožja proti civilnemu prebivalstvu označil kot največji zločin proti človeštvu. "Ni dvoma, da zahteva ukrepanje," je poudaril.

Pahor za spravo, mir in varnost

Pahor razume razloge za enkratno vojaško posredovanje za onemogočanje nadaljnje uporabe kemičnega orožja, toda zdaj je po njegovem prepričanju nastopil čas, da se iskreno potrudimo urediti vsa odprta vprašanja z diplomacijo, po mirni poti, z mirnim reševanjem vseh sporov.

Cerar podpira dejavnosti proti kemičnemu orožju

Miro Cerar je medtem sporočil, da obsoja vsakršno uporabo kemičnega orožja in drugih prepovedanih bojnih sredstev. "Da je bila uporaba tega orožja v Siriji uperjena predvsem proti civilnemu prebivalstvu, je nesprejemljivo in zavržno." Vojaško operacijo treh zavezniških držav razume kot poskus uničenja preostalih zmogljivosti sirskih oboroženih sil, ki so namenjene morebitni proizvodnji in uporabi kemičnega orožja, je sporočil Cerar in dodal, da zato "izraža podporo aktivnostim, ki so usmerjene proti vojaškim ciljem in katerih namen je zagotoviti, da sirske oblasti ne bodo več razpolagale z možnostjo uporabe kemičnega orožja".

Sicer pa Cerar poziva k iskanju mirne in politične rešitve, saj meni, da lahko le ta prinese trajen mir in stabilnost tako v Siriji kot v širši regiji.