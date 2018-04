VS ZN brez odločitve o preiskavi napada v sirski Dumi

Varnostni svet ZN v torek ni sprejel niti tretjega predloga resolucije o preiskavi nedavnega napada v sirski Dumi, v katerem je bilo po trditvah Zahoda uporabljeno kemično orožje. ZDA, Velika Britanija in Francija so dale veto na resolucijo o preiskavi pod vodstvom OPCW, ki jo je predlagala Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je najprej Rusija, zaveznica sirskega režima Bašarja al Asada, z vetom preprečila sprejem ameriškega predloga resolucije, s katero bi uvedli mednarodno preiskavo dogodka, podoben ruski predlog resolucije pa prav tako ni dobil večinske podpore.

Drugi ruski predlog je predvideval napotitev misije Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Sirijo, ki bi preiskala navedbe o kemičnem napadu v Dumi, sicer zadnji trdnjavi upornikov proti sirskemu režimu, ne bi pa ugotavljala krivcev zanjo.

Tretjo resolucijo je podprlo pet držav, štiri so bile proti, šest pa se jih je vzdržalo.

Ruski veleposlanik: Veto bomo uporabili, da zaščitimo mednarodno pravo

Po glasovanju o ameriški resoluciji je ameriška veleposlanica pri ZN Nikky Haley dejala, da bi bila ta resolucija "goli minimum, ki ga VS ZN lahko stori kot odgovor na sobotni napad".

A ruski veleposlanik Vasilij Nebenzia je ocenil, da bo resolucija le izgovor ZDA za upravičevanje nadaljnjih dejanj v Siriji. "Veto bomo uporabili, da zaščitimo mednarodno pravo, mir in varnost in da zagotovimo, da v svoje avanture ne potegnete tudi Varnostnega sveta," je dejal.

Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril, da bo za napad v Dumi "treba plačati visoko ceno" ter v kratkem napovedal sprejetje ukrepov. Foto: Reuters

Ruski veleposlanik Nebenzia je obtožil ZDA, da so resolucijo "podtaknile kot izgovor", da bi lahko upravičile vojaško akcijo proti Siriji, ter da so naredile "še en korak v smeri konfrontacije".

Ameriško veleposlanico je kasneje neposredno pozval: "Še enkrat vas prosim, da se vzdržite načrtov, ki jih trenutno pripravljate za Sirijo."

Haleyeva pa je dejala, da se je "Rusija danes odločila za zaščito pošasti namesto življenj sirskega ljudstva".

Tudi ruski predlog ni dobil zadostne podpore

VS ZN je na koncu glasoval še o ruskem predlogu resolucije, ki bi prav tako uvedla določeno preiskavo dogodka v Dumi. Vendar pa ruski predlog ni dobil zadostne podpore; podprlo ga je le šest držav, sedem pa jih je bilo proti.

Med ameriškim in ruskim predlogom je bila po besedah Halleyjeve sicer pomembna razlika - Rusija naj bi imela vpliv na izbiro preiskovalcev in možnost ocene najdenih dokazov. "To ne bi bila neodvisna preiskava," je poudarila

Za sprejem resolucije v VS ZN je sicer potrebnih najmanj devet glasov, nobena od petih stalnih članic (ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija) pa ne sme biti proti.