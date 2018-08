Erdogan: Turčija se ne bo zlomila pod grožnjami

Za Turčijo zadnji tedni niso bili lahki. Odnosi z ZDA so se zaostrili zaradi ameriškega pastorja Andrewa Brunsona, ki je v Turčiji v priporu in mu zaradi domnevnega vohunjenja grozi do 35 let zapora. Turčija medtem od ZDA zahteva izročitev Fethullaha Gülena, ki živi v ZDA, Erdogan pa ga obtožuje, da prav on stoji za spodletelim poskusom državnega udara julija 2016.

ZDA so v začetku meseca uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, ki sta po njihovih navedbah igrala vodilno vlogo v aretaciji in priporu pastorja Brunsona. Turčija je odgovorila z zamrznitvijo premoženja ameriškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve. Državi sta boj prenesli tudi na gospodarsko področje in ena drugo obremenili s carinami.

Foto: Reuters

Turška lira je zaradi zaostrovanja razmer močno upadla, od začetka leta je izgubila že več kot 35 odstotkov. Dve veliki bonitetni agenciji, Standard & Poor's in Moody's, sta sinoči znižali bonitetno oceno Turčije.

"Spregledali smo vaše igre in vas izzivamo"

"Nekateri nam grozijo prek gospodarstva, prek sankcij, deviznih tečajev, obrestnih mer in inflacije," je na letni konvenciji vladajoče turške Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. "Sporočamo jim: spregledali smo vaše igre in vas izzivamo. Nismo se in se ne bomo predali tistim, ki se obnašajo kot strateški partner, a nas naredijo za strateško tarčo," je poudaril.

Foto: Reuters

Razširil bo čezmejne vojaške operacije države v Siriji in Iraku

Erdogan se je dotaknil tudi regionalnih vprašanj. Med drugim je obljubil okrepitev turških čezmejnih vojaških operacij v sosednjih državah - Siriji in Iraku. "Nadaljevali bomo s čezmejnimi operacijami tako, da jih bomo razširili ... odločeni smo na vsak način zadušiti grožnje naši državi, še posebej v Siriji in Iraku, pri njihovem viru."

Stranka soglasno potrdila Erdogana kot vodjo

Stranka je sicer na današnjem kongresu soglasno ponovno imenovala Erdogana na svoje čelo. Prejel je vseh 1380 veljavnih glasov.

Foto: Reuters

Erdogan pa je svoj položaj še dodatno utrdil tudi z menjavami v vodstvu AKP. Stranka je namreč zamenjala 29 od 50 ljudi na glavnih strankarskih položajih. Spremembe v vodstvu so tudi del priprav na prihajajoče lokalne volitve marca prihodnje leto.