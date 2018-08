Turčija in ZDA nadaljujeta grožnje o sankcijah

Turčija se je s tem odzvala na včerajšnje grožnje ZDA, da bodo proti Ankari uvedle nove sankcije, če ne bodo izpustili ameriškega pastorja Andrewa Brunsona, ki je v hišnem priporu v Turčiji. Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je dejal, da imajo ZDA že pripravljene sankcije, če se bo Ankara upirala izpustitvi pastorja.

50-letnega Brunsona iz Severne Karoline so v Turčiji zaprli pred letom in pol. Obtožujejo ga, da je vohunil za Kurdsko delavsko stranko (PKK), ki v Turčiji in ZDA velja za teroristično organizacijo. Naprtili so mu tudi obtožnico vohunjenja za gibanje Fethullaha Gülena, ki se je zatekel v ZDA in živi v Pensilvaniji. Grozi mu 35 let zapora. Pastor je sicer zaradi slabega zdravstvenega stanja v hišnem priporu.

Državi že zamrznili premoženje ministrom

ZDA od Turčije, sicer zaveznice v zvezi Nato, že nekaj časa zahtevajo izpustitev pastorja. Ker Ankara zahtevi ni ugodila, so ZDA v začetku meseca uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, ki sta po njihovih navedbah igrala vodilno vlogo v aretaciji in priporu pastorja Brunsona. Turčija je odgovorila z zamrznitvijo premoženja ameriškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve.

V ponedeljek so ZDA podvojile ameriške carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije. Napetosti in dvig ameriških carin so močno prizadeli vrednost turške lire. S tem se je razširil strah, da je država na robu gospodarske krize, ki bi se lahko razvila po Evropi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je krizo večkrat označil za "gospodarsko vojno" in napovedal, da bo Turčija v tej vojni zmagala.

Ankara je v odgovor na zvišanje carin v sredo zvišala carine na uvoz številnih ameriških izdelkov. Tako bodo sedaj carine na uvoz ameriškega riža 50-odstotne, na močne alkoholne pijače 140-odstotne in na kozmetiko 60-odstotne. Carine na uvoz avtomobilov dosegajo do 120 odstotkov, odvisno od tipa avtomobila.