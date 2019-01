Dončić podrl snemalca, nato osvojil srca gledalcev #video

Nadarjeni slovenski košarkar Luka Dončić, ki se pri 19 letih spogleduje z nastopom na bližajoči se zvezdniški tekmi vseh zvezd, na gostovanju Dallasa pri Philadelphii (100:106) ni bil zadovoljen s svojo predstavo. Prispeval je 14 točk in osem skokov, a je imel iz igre le 25-odstoten met (štiri od 16). Manj uspešen je bil zlasti pri poskusih izza velike črte (eden od osmih), ponovno pa je zapravil veliko prostih metov. Zadel jih je le polovico (pet od desetih) in nadaljeval slab odstotek, ki ga s črte prostih metov spremlja v tem koledarskem letu (50 odstotkov).

''Igrali smo slabo,'' je po novem porazu v gosteh priznal 19-letni Ljubljančan, ki si bo prvo gostovanje v Filadelfiji zapomnil tudi po bolečem trku s snemalcem. Ko je tri minute pred koncem prve četrtine prodrl proti košu in ga je oviral Mike Muscala, je Dončić zgrešil koš, nato pa izgubil ravnotežje in padel na snemalca. Prijel se je za desno ramo, a je bolečina hitro popustila. Težje jo je odnesel delavec, ki s televizijsko kamero skrbi za čim večje ugodje gledalcev.

Kako sta jo skupila Luka Dončić in snemalec:

Obležal je v bolečinah, šele po nekaj minutah pa je postalo jasno, da ni skupil težje poškodbe. Občinstvo mu je namenilo velik aplavz, zaploskalo pa je tudi Dončićevi gesti, ki je ob prvi prekinitvi zaskrbljeno pritekel do nesrečnega snemalca, mu izkazal podporo, z njim pa je bil še pomočnik kondicijskega trenerja Dionne Calhoun.

Dončić je nato nekaj minut počival, klubski zdravniki pa so mu prižgali zeleno luč za nadaljevanje srečanja, v katerem ni blestel z metom, a je vseeno končal dvoboj pri spoštovanja vrednih 14 točkah, osmih skokih, štirih asistencah in dveh ukradenih žogah.

Spomin na bližnje srečanje Dončića in desetletnega gledalca

Prizor je spominjal na tistega z gostovanja v Oaklandu, ko je Dallas 23. decembra lani izgubil proti prvakom Golden State Warriors, Dončić pa je po zgrešenem metu izgubil ravnotežje in trčil v desetletnega gledalca.

Deček se je ustrašil, a na srečo podobno kot snemalec v Filadelfiji ni utrpel resnejše poškodbe, po dvoboju pa je za nameček prejel še posebno darilo slovenskega zvezdnika, dres košarkarja Dallasa z vedno bolj prepoznavno številko 77.

Dončić na tekmi zvezdnikov? Nikoli ne veš ...

Tudi trener Dallasa Rick Carlisle ni verjel, da bo njegov mladi izbranec prejel toliko glasov za nastop na tekmi vseh zvezd. Foto: Getty Images Po tekmi je trener Dallasa Rick Carlisle odgovoril tudi na vprašanje, ali ga je kaj presenetila visoka uvrstitev Dončića na glasovanju za nastop na tekmi zvezdnikov.

''Mislim, da smo presenečeni vsi, ne le jaz. A za njim je imenitna sezona. Napravil je toliko dobrih stvari. Nikoli ne veš … Zaza Pachulia se je pred tremi leti, ko je bil naš član, skoraj znašel v začetni peterki tekme vseh zvezd. Takšne stvari so možne,'' je spomnil na prigodo z Gruzijcem, ki je takrat za manj kot 14 tisoč glasov zaostal za tretjeuvrščenim kandidatom Kawhijem Leonardom in ostal brez mesta v zahodni peterki. Nato so pravila spremenili. Od leta 2017 glasovi navijačev sestavljajo le 50 odstotkov, preostalo polovico pa glasovi igralcev in predstavnikov medijev.

Svetli točki le Broekhoff in Brunson Na gostovanju pri Philadelphii 76ers sta v taboru Dallasa nase opozorila dva rezervista. Ryan Broekhoff je dosegel strelski rekord kariere. Dosegel je 15 točk in iz igre metal 6/8, novinec Jalen Brunson pa je bil oddaljen le dve asistenci od trojnega dvojčka. Zbral je 13 točk, 11 skokov in osem asistenc. Imel je posebno motivacijo, saj je igral ''skoraj doma''. Pred nadaljevanjem kariere v ligi NBA je bil v ligi NCAA član Villanove, ki ji je v zadnjih treh letih pomagal do dveh naslovov. Villanova je predmestje Filadelfije.

Dallas je vesel, da je končal 25-dnevni peklenski ritem, saj je v tem obdobju odigral kar 14 tekem v 11 mestih. Zmagal je le štirikrat, na lestvici pa zdrsnil proti dnu zahodne konference. Čeprav ima izkupiček 18-21, je konkurenca v njegovi konferenci tako zahtevna, da zaseda šele 12. mesto.

Ugotoviti, kje delajo napako v gosteh

Avstralec Ben Simmons, ki je bil najboljši novinec prejšnje sezone, se je izkazal proti Dallasu s trojnim dvojčkom. Foto: Reuters Dončić se zaveda, da bo moral v nadaljevanju sezone popraviti odstotek zadetih prostih metov. Zaveda pa se tudi, kje tiči glavna težava, da ima Dallas negativno razmerje zmag in porazov v tej sezoni. ''Moramo popraviti igro na gostovanjih. Doma smo odlični, zdaj moramo le ugotoviti, zakaj nam gre tako slabo v gosteh,'' se slovenski reprezentant čudi slabemu izkupičku na gostovanjih, kjer je Dallas v tej sezoni zmagal le trikrat in velja za najmanj uspešnega gosta v ligi - v nasprotju z izvrstnim razmerjem zmag in porazov v domači dvorani, kjer ga v prihodnjih dneh čakata dve tekmi.

Če bo arena American Airlines ostala domača trdnjava, bi lahko telički v kratkem postali bogatejši za dve zmagi. V noči na torek bodo gostili moštvo Los Angeles Lakers, ki v zadnjem obdobju zaradi poškodb pogreša kar nekaj zvezdnikov. V noči na četrtek pa bo v Dallasu gostoval Phoenix, velik dolžnik teličkov, saj so izbranci Igorja Kokoškova v tej sezoni, čeprav so med najslabšimi v ligi NBA, že dvakrat prekrižali načrte Dončićevemu klubu.