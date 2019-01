"Da ne bo pomote, ne samo za Dončića, ampak tudi za Dragića!"

Žaba in Zajc sta skakalca, ki sta v slovenski tabor prinesla največ veselja na tekmi v Innsbrucku. Pravzaprav sta bila edina med dobitniki točk. Timi je bil deset, Lanišek dvanajsti.

Drugi je izpustil nemški del turneje, saj se ni uvrstil v ekipo, potem ko je na državnem prvenstvu na nekoliko nenavaden način izgubil bitko z Borom Pavlovčičem. Je pa zato toliko bolj vesel po Innsbrucku, saj mu je uspela druga najboljša uvrstitev v sezoni (v Ruki je bil deseti). A bolj kot točke ga v tej zimi zanimajo skoki. Pri drugem ni bil povsem prepričan, kam ga vodi, vendar se je razveselil, ko je na semaforju zagledal številko dve. "Res nisem vedel, kam bom spadal po drugem skoku. Vedel sem, da sem naredil napako. Gibanje je bilo sicer lepo, tekoče. Odneslo me je do 123 metrov, vedel pa sem, da ni bilo vse tako, kot bi moralo biti," je po Innsbrucku dejal vidno zadovoljni Lanišek.

"Star je 46 let, videti pa je, kot bi jih imel 30 ali 25"

Anže Lanišek je prišel v Innsbruck kot rezerva in se takoj zavihtel na 12. mesto. Foto: Sportida V prvi seriji mu je nasproti stal legendarni Noriaki Kasai, zaradi česar je bil nervozen: "Zelo sem vesel, da sem skakal proti njemu. To mi veliko pomeni. Nervozen sem bil. On je veliko ime. Zame največje v skokih. Kar dosega pri teh letih, je neverjetno. Star je 46 let, videti pa je, kot bi jih imel 30 ali 25."

Napako v drugi seriji je naredil tudi Timi. Po prvi je bil četrti, nato pa bil nekoliko neučakan pri pohodu na premierne stopničke in zgodila se mu je napaka. A kljub temu je še vedno na dobrem desetem mestu, kar je njegov cilj: "Z rezultatom sem kar zadovoljen. Svoja pričakovanja izpolnjujem. Tudi v Bischofshofnu bom iskal pot med deset."

Prav zaradi dosežkov je bilo v njuni sobi največ zadovoljstva. "Upam, da mu tudi v Bischofshofnu uspe," je prijatelju dobro zaželel Timi. Njegovi uspehi motivirajo tudi člana SSK Mengeš: "Kdorkoli je dober, je to motivacija za vse. Tudi ko je zmagoval Peter (Prevc, op. a.), nas je vlekel za seboj. Takrat smo skakali na njegovih rezultatih. Ko je nekdo dober, se začne prebujati še kdo. Upam, da se kmalu prebudi vsa ekipa."

Za Dončića in Dragića

Nič prijateljska pa nista Lanišek in Zajc, ko na konzoli playstation igrata Fifo in NBA. Na prvih dveh postojankah je Timi pogrešal prijatelja, zdaj pa sta skakalca, ki imata tudi skupni profil na Instagramu, spet združena in si tako krajšata čas med tekmami.

Ker je v soboto v Bischofshofnu močno snežilo, jima ni bilo treba na skakalnico. Kvalifikacije so namreč odpadle, zato sta imela več prostega časa. Tudi za igranje igric.

Lanišek spremlja Luko Dončića in Gorana Dragića v ligi NBA. Za oba tudi glasuje za tekmo vseh zvezd. Foto: Vid Ponikvar

Anže si je kot vedno ogledal najboljše poteze Luke Dončića v ligi NBA. Zanj vneto navija in glasuje, da bi nastopil na tekmi All-Star, a ne le zanj. "Vsak dan glasujem za Dončića, da bi se uvrstil na tekmo vseh zvezd. Pa tudi za Dragića, da ne bo pomote. Ponoči sicer ne gledam njunih tekem, si pa ogledam vrhunce," o podpori slovenskima košarkarjema pravi Lanišek.