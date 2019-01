Narava se je usmilila skakalcev, kvalifikacije ob 14.30 #video

V Bischofshofnu se bo danes sklenila 67. novoletna turneja v smučarskih skokih, v kateri se skupna zmaga nasmiha Rjojuju Kobajašiju. Japonec bo lovil poker zmag na turneji (do zdaj je uspel le Svenu Hannawaldu in Kamilu Stochu) in zlatega orla. Kvalifikacije, ki jih je v soboto preprečilo močno sneženje, se bodo začele ob 14.30, začetek tekme pa je predviden za 17. uro. V kvalifikacijah bo nastopilo šest Slovencev.

Skakalna karavana je zbrana na zadnji postaji novoletne turneje, kjer je organizatorjem v soboto zagodlo vreme. Močno sneženje jim je prekrižalo načrte, tako da so se okoli 16. ure odločili, da sobotni spored odpovedo. "Sneži premočno, tako da ratrak ne more odstraniti dovolj snega," je ob odpovedi dejal Miran Tepeš. Danes so vremenski pogoji veliko boljši.

Kvalifikacije pred tekmo, v prvi seriji brez parov

Po prvem zamiku so nameravali trening izpeljati ob 17. uri, kvalifikacije pa z zamudo po treningu, a jim je sneg tudi ta načrt preprečil. Kvalifikacije bodo tako izpeljati danes ob 14.30.

Tekma bo na sporedu ob 17. uri. Skakalci v prvi seriji ne bodo skakali v parih na izločanje, kot je to v navadi na novoletni turneji, ampak kot na preostalih tekmah. V finale bo napredovalo najboljših 30.

Spored za nedeljo:

#Bischofshofen: Today's training and qualification has been canceled.

Schedule for tomorrow:

1:30 pm: official training (1 round)

2:30 pm: qualification

5:00 pm: competition (no ko modus) #skijumping #FISskijumping #4hills — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) January 5, 2019

Takole je v soboto snežilo v Avstriji:

V Bischofshofnu zelo sneži, kvalifikacije so pod vprašajem @vier_schanzen pic.twitter.com/t0gtyipjmJ — JakaLopatic (@Jaka_Lopatic) January 5, 2019

Na delu tudi ratrak, ampak narava kaže zobe. Je pa prava zimska idila 👌👌👌 @vier_schanzen #Bischofshofen pic.twitter.com/F0TAQn36bf — JakaLopatic (@Jaka_Lopatic) January 5, 2019

Kobajaši pred pokrom zmag in zlatim orlom

Od slovenskih orlov bo s številko 9 najprej nastopil Nejc Dežman, kot 12. bo skočil Bor Pavlovčič, 25. bo na vrsti Anže Semenič. Jernej Damjan bo nastopil s številko 33, Anže Lanišek bo nastopil kot 41. Zadnji med slovenskimi skakalci bo skočil Timi Zajc (55.), ki se na turneji bori za uvrstitev med najboljšo deseterico.

Bo Rjoju Kobajaši postal šele tretji smučarski skakalec s pokrom zmag na novoletni turneji? Foto: Sportida

Po treh postojankah novoletne turneje je Japonec Rjoju Kobajaši na dobri poti, da osvoji prestižnega orla. 22-letnik je zmagal na vseh treh tekmah, v nedeljo se lahko s pokrom zmag pridruži Svenu Hannawaldu in Kamilu Stochu, ki jima je to uspelo v sezonah 2001/02 in 2017/18.

Japonec ima pred najbližjim zasledovalcem Markusom Eisenbichlerjem več kot 45 točk prednosti, na novega leta dan pa ju je ločevalo le 2,3 točke.