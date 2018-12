Kobajaši za las preprečil nemško slavje, Zajc med deseterico

Zmagovalec uvodne tekme skakalne novoletne turneje v Oberstdorfu je Japonec Rjoju Kobajaši. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Nemec Markus Eisenbichler in Avstrijec Stefan Kraft. Do točk dva Slovenca. Najvišje je končal Timi Zajc, na devetem mestu, Peter Prevc je bil 18. Skakalci se selijo v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo v ponedeljek ob 14. uri kvalifikacije za torkovo tekmo.

Najboljši v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši dokazuje, da mu pritisk na novoletni skakalni turneji ni prišel do živega. Po prvi seriji tekme v Oberstdorfu je po najdaljšem skoku serije (138,5 metra) vodil in imel pred najbližjim zasledovalcem (krvnikom Jerneja Damjana) Markusom Eisenbichlerjem 2,7 točke prednosti.

To mu je v finalni seriji kljub slabšim razmeram ter dva metra in pol krajšemu skoku uspelo zadržati in Nemcu je za 0,4 točke preprečil premierno posamično zmago v svetovnem pokalu. Kljub temu je Eisenbichler, do te tekme 16. skakalec zime, lahko zadovoljen s prikazanim. To je njegova najboljša uvrstitev v tej sezoni, s katero je Nemcem vlil upanje za visoko skupno uvrstitev na turneji.

Markus Eisenbichler je lahko zadovoljen s prikazanim. Za Kobajašijem je na drugem mestu zaostal zgolj 0,4 točke. Foto: Reuters

Da se forma dviguje, je dokazal še Avstrijec Stefan Kraft. Zmagovalec novoletne turneje v sezoni 2014/15 se je po osmem mestu po prvi seriji na koncu razveselil tretjega mesta. Za Kobajašijem v skupnem seštevku turneje zaostaja le 1,8 točke.

Najboljši Poljak je bil, v nasprotju s pričakovanji, Dawid Kubacki, ki je v finalu izkoristil dobre razmere in se z desetega prebil na peto mesto. Piotr Žyla je bil šesti, Kamil Stoch, ki se poteguje za tretjega zaporednega zlatega orla, pa osmi in ima za Japoncem že skoraj 15 točk zaostanka.

Med najboljšo trojico se je zavihtel tudi Stefan Kraft in pokazal, da se forma dviguje. Foto: Sportida

Zajc prvič na turneji med deseterico

Do točk sta prišla dva Slovenca. Timi Zajc je bil po prvi seriji sedmi, od zmagovalnega odra ga je ločilo 3,5 točke, a je imel v finalu spet slab veter, nazadoval je za dve mesti in končal kot deveti, kar je njegova najboljša uvrstitev na tekmah novoletne turneje.

Peter Prevc je prikazal najboljše skoke te dni v Oberstdorfu, po prvem skoku je zasedal 18. mesto, v finalu pa pridobil štiri mesta in vknjižil 22.

Timi Zajc je končal na devetem mestu. Foto: Sportida

Trojica zaključila po prvem skoku

Najbližje finalu od preostale slovenske trojice je bil Anže Semenič. S 117,5 metra dolgim skokom je zasedel 36. mesto, iz para pa je napredoval Roman Koudelka.

Peter Prevc je bil 18. Anže Semenič, Bor Pavlovčič in Jernej Damjan so ostali brez finalnega skoka. Foto: Sportida

Bor Pavlovčič je zmogel 116 metrov, kar je bilo premalo, da bi ugnal Viktorja Polaška, tako da je končal na 40. mestu. Polomil ga je Jernej Damjan, ki se mu skok ni razpletel po željah. Pristal je pri zgolj 108 metrih in na 47. mestu prehitel le tri tekmovalce.

Domen Prevc je že v sobotnih kvalifikacijah ostal brez tekme.

Selitev v Garmisch

Skakalci se po nedeljski tekmi selijo v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo v ponedeljek ob 14. uri kvalifikacije za torkovo tekmo (14.00).

Izidi, Oberstdorf: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 282,3 točke (138,5/126,5 m)

2. Markus Eisenbichler (Nem) 281,9 (133,0/129,0)

3. Stefan Kraft (Avt) 280,5 (131,0/134,5)

4. Andreas Stjernen (Nor) 278,2 (132,5/131,0)

5. Dawid Kubacki (Pol) 269,8 (128,5/133,5)

6. Piotr Žyla (Pol) 268,3 (133,0/126,5)

7. Robert Johansson (Nor) 268,0 (129,0/125,0)

8. Kamil Stoch (Pol) 267,6 (127,0/131,0)

9. Timi Zajc (Slo) 266,0 (127,0/125,5)

10. Daniel Huber (Avt) 265,2 (129,0/124,0)

...

18. Peter Prevc (Slo) 247,5 (120,5/122,5)

... Skupni vrstni red v pokalu: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 656

2. Piotr Žyla (Pol) 485

3. Kamil Stoch (Pol) 397

4. Karl Geiger (Nem) 349

5. Johann Andre Forfang (Nor) 327

6. Stephan Leyhe (Nem) 275

7. Jevgenij Klimov (Rus) 249

8. Robert Johansson (Nor) 238

9. Stefan Kraft (Avt) 211

10. Timi Zajc (Slo) 208

...

14. Domen Prevc (Slo) 160

25. Anže Lanišek (Slo) 53

33. Peter Prevc (Slo) 28

. Jernej Damjan (Slo) 28

39. Žak Mogel (Slo) 18

54. Anže Semenič (Slo) 5

...

Oberstdford, finale:

Slovenski pari v 1. seriji Markus Eisenbichler* 133 metrov/144,5 točk - Jernej Damjan 108 metrov/93,5 točke

Bor Pavlovčič 116 metrov/109,2 točke - Viktor Polašek* 119 metrov/114,6 točke

Moritz Baer 109 metrov/105,5 točke - Timi Zajc* 127 metrov/137,1 točke

Anže Semenič 117,5 metra/114,1 točke - Roman Koudelka* 126 metrov/128,6 točke

Peter Prevc** 120,5 metra/121,2 točke - Daniel Huber* 129 metrov/138,4 točke



*tekmovalec je neposredno napredoval v finale

***tekmovalec je v finale napredoval kot srečni poraženec

Oberstdford, prva serija: