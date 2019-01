Samozavestni Japonec: Prevc? Zakaj pa ne bi bil tega zmožen?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona smučarskih skokov je povsem v znamenju 22-letnega Japonca Rjojuja Kobajašija, ki niza zmago za zmago. Od rekorda Petra Prevca po številu zmag v sezoni je po novem uspehu v Innsbrucku oddaljen še osem zmag. In kot pravi sam, ne vidi razloga, zakaj ne bi bil sposoben izenačiti rekorda.

Za smučarskimi skakalci je deset tekem v svetovnem pokalu, na kar sedmih pa je zmagal vsega 22-letni Rjoju Kobajaši, ki skače v s svojem svetu. Konkurenco je pokoril tudi v Innsbrucku. Drugouvrščenega Stefana Krafta je preskočil za več kot deset točk.

Ker je v takšni formi, je vodstvo tekmovanja na Tirolskem iskalo rešitev, s katerega dela skakalnice ga v vzgonskem vetru spustiti, saj je večina skakala z zaletnega mesta številka 1. Le Kobajaši je na tekmi skočil v drugi seriji z ničtega mesta.

Velika smola bi mu lahko le vzela zlatega orla na prestižni novoletni turneji, kajti pred drugim Nemcem Markusom Eisenbichlerjem ima že več kot 40 točk naskoka in ni videti, da bi ga v zraku karkoli zmotilo.

Ogledal si je videe dobrih skakalcev in se od njih učil

Foto: Sportida Na vprašanje, kako to, da skače tako fenomenalno, je redkobesedni Japonec odgovoril: "Ogledal sem si toliko videov dobrih skakalcev in se od njih naučil." O imenih ni želel govoriti, pa čeprav je dobil podvprašanje.

Kljub uspehom, ki jih dosega, okoli njega ni takšnega vrveža, kot bi pričakovali. Tu je mišljeno na japonske novinarje. Če bi v Innsbrucku skakala Sara Takanaši, bi bila povsem drugačna zgodba. Ta je na Daljnem vzhodu prava kraljica in v središču pozornosti. Bolj kot tudi legendarni Noriaki Kasai: "Ne vem, kaj se dogaja na Japonskem. Upam, da je kaj več navdušenosti."

Pred to zimo je le sedemnajstkrat skočil med dobitnike točk, njegova najboljša uvrstitev pa je bila šesto mesto lani v Lahtiju. Kot meteor je priletel v novo sezono in pustil vse za seboj. "Največji napredek sem naredil v mentalnem razvoju. Razmišljam o stvareh, ki jih moram še postoriti, da bom boljši," razlaga Kobajaši.

"Ne vem, ali bom lahko tako nadaljeval. Poskušal bom."

Foto: Sportida Če mu bo uspelo zmagati tudi v Bischofshofnu, bo postal najmlajši skakalec, ki se bo lahko pohvalil s pokrom zmag na turneji štirih skakalnic. Pred njima je ta podvig uspel Nemcu Svenu Hannawaldu in Poljaku Kamilu Stochu, oba pa sta bila že izkušena.

Številni se sprašujejo, ali lahko formo zadrži do nordijskega svetovnega prvenstva v Seefeldu, ki bo konec februarja. In tekma na večji napravi bo prav na znamenitem Bergislu, ki ga je osvojil danes: "Ne vem, če bom lahko tako nadaljeval. Skušal bom. Sicer pa razmišljam le od skoka do skoka."

Tako kot večina vrstnikov se tudi on sprošča z igranjem igric na playstationu, sproščenost pa kaže nato tudi na skakalnici. In to je njegova velika prednost.

Petrovih 15 zmag? Zakaj pa ne?

Foto: Sportida Po desetih od skupno 29 posamičnih tekmah svetovnega pokala je tako pri sedmih zmagah in 856 točkah. Le v Engelbergu je enkrat ostal brez odra za zmagovalce. Še dve zmagi ga ločita, da se po številu zmag v eni sezoni izenači z legendarnimi Mattijem Nykänenom, Andreasom Goldbergerjem in Thomasom Morgensternom.

Peter Prevc je s 15 zmagami v sezoni 2015/16 še kar precej oddaljen, a očitno Japoncu tudi ta mejnik ni predaleč. Na vprašanje, ali so Petrove zmage dosegljive, je samozavestno in z nasmehom na obrazu odgovoril: "Zakaj ne bi bil zmožen tega narediti?"

Prav tako je daleč še Petrovih 2303 točk, ki jih je v tisti zimi osvojil. Nihče v karavani ne ve, kje so meje mladega Japonca, je pa jasno, da ga zdaj vsi preučujejo. "Seveda sem pogledal. Senzacionalno je, kar dela. Mojster je. Skušamo potegniti najboljše, da bi ga prehiteli," je dejal Stefan Kraft.

Da je izredno močan, pa priznava tudi naš najboljši Timi Zajc: "V tem trenutku je korak pred vsemi in mislim, da bo tako tudi v Bischofshofnu ostalo."

Že v soboto ob 17. uri ga bomo lahko spet videli na delu, ko bodo kvalifikacije za nedeljsko tekmo v Bischofshofnu.