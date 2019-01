Pri Petru Prevcu nova težava, brat Domen skakal brez nog

Izjav Domna in Petra Prevca Smučarska zveza Slovenije ni priskrbela, zato ne moremo pisati, kaj se plete v njunih glavah po slabših nastopih na novoletni turneji in kako gledata na predčasno ter nenadejano vrnitev v Slovenijo. Zato pa je spregovoril glavni trener Gorazd Bertoncelj in razložil, kje se jima je zataknilo.

"Brata Prevc sta bila med glavnimi aduti naše ekipe. Pred turnejo sta skakala precej obetavno. Domen na državnem res ni blestel, a je nato v Kranju normalno skakal. V Oberstdorfu se ni znašel. Skakal je brez nog. Takrat pride do izraza njegovo značilno slabo skakanje – brez odriva v smuči. V zraku naredi raznožko in ne pride ustrezno čez hrbtišče," je najprej spregovoril o Domnu.

Šok je bil, ker so imeli občutek, da so imeli močno ekipo

"Vadila bosta na 80-metrski skakalnici. Za oba verjamem, da jima lahko v desetih dneh uspe to popraviti," glavni trener Gorazd Bertoncelj upa na najboljše. Foto: Vid Ponikvar Nato se je dotaknil še Petrovih težav: "Pojavila se je pri počepu, ravnotežju. To je nova stvar, dva meseca prej tega ni bilo. S treningi je to treba odpraviti. Delno je tudi zaradi gležnja, ker je razlika v gibljivosti. S tem se mora soočiti in uravnotežiti."

V tem trenutku nima odgovora, koliko časa bosta brata zunaj tekmovalnega pogona, računa oziroma upa pa, da bi se vrnila v Predazzo, kjer bosta tekmi 12. in 13. januarja.

"Vadila bosta na 80-metrski skakalnici. Za oba verjamem, da jima lahko v desetih dneh uspe to popraviti. Lahko pa traja tudi dlje. Šok je bil, ker smo imeli občutek, da smo imeli močno ekipo, nato imeli le po dva v finalu. Timi Zajc je po našem mnenju zelo dober. V stiku z najboljšimi je. Za stopničke mu ne manjka veliko. Anže Semenič je tudi dobro pripravljen. V Garmischu je opravil dva dobra skoka, ima še rezerve. Z njim smo zadovoljni," je pokomentiral Bertoncelj.

Ena stvar ravnotežje, druga dolžina palčk

"Ena stvar je bilo ravnotežje v počepu, druga stvar različna dolžina palčk pri okovju. Vse skupaj se je nadgradilo. Ko Peter začne precej razmišljati, se stvari zakomplicirajo. Potem občutki izginejo, tekmovalec postane zakrčen, nesproščen in je težko." Foto: Sportida Pri Petru je bilo nekako mogoče pričakovati, da sezona ne bo mogla biti konstantno dobra, saj je večji del priprav zaradi težav z gležnjem izpustil. Ni pa niti prvi mož stroke pričakoval, da se bo vse skupaj zasukalo v to smer: "Na treningih pred novoletno teh težav ni imel. Položaj je zahteven, če se pojavi vrtenje za mizo. Lahko je silno problematično. Pojavi se lahko strah in potem si skakalec ne zaupa dovolj. Pojavi se zakrčenost. Če si brez ene smučke, se loviš v zraku. Čakaš in loviš smučko, položaj je negotov."

Prvi zvezdnik slovenske reprezentance je imel dva ponesrečena skoka že na treningu v Oberstdorfu, nato pa se je sestavil na tekmi, zato so bili v našem taboru zadovoljni, ker so mislili, da so našli rešitev, a se je težava v Garmisch-Partenkirchnu ponovila. Časa, da bi jo popravili, ni bilo: "Ena stvar je bilo ravnotežje v počepu, druga stvar različna dolžina palčk pri okovju. Vse skupaj se je nadgradilo. Ko Peter začne precej razmišljati, se stvari zapletejo. Potem občutki izginejo, tekmovalec postane zakrčen, nesproščen in je težko."

Verjame, da bosta ujela pravi val

"Njegovi dosežki so v valovih. Izjema je bila prva sezona, ker takrat ni skakal na letalnicah in je imel vmes premor. Regeneriral se je in zdržal." Foto: Sportida Pri Domnu so nekako pričakovali, da bi se lahko zgodil padec, zlasti če gledamo njegov vstop v sezono. Na novinarski konferenci pred zimo je namreč razlagal, da ni pripravljen za tekme v Visli. Nato je presenetil vse v Ruki in Nižnem Tagilu. Zdaj je sledil šok zanj in za vse, zlasti ker je imel pričakovanja za turnejo zelo visoka: meril je okoli tretjega mesta.

"Pri njem smo pričakovali padec v formi. Tako hitro kot padeš, se lahko tudi dvigneš. Verjamemo, da bo ujel pravi val. Pred turnejo so bile visokoleteče izjave. Cilji so bili precej visoki, morda celo nerealni, zato je razumljivo, da je razočaran. Domen je znan po tem, da je bil nestanoviten skakalec. Njegovi dosežki so v valovih. Izjema je bila prva sezona, ker takrat ni skakal na letalnicah in je imel vmes premor. V tem času se je regeneriral in zdržal. Od njega smo navajeni, da skače v valovih. Na novoletni turneji se to ne bi smelo zgoditi," je še dejal Bertoncelj, ki upa, da se bosta brata Prevc čim prej vrnila dobro pripravljena v svetovni pokal.