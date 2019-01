Ob takšnem nadaljevanju se bo vse več govorilo o Petru Prevcu

Se še spomnite 2303 točk Petra Prevca in njegove izjemne sezone 2015/16. Ni mu bilo enakega. Zmagoval je kot za stavo in od lovorik osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih, veliki kristalni globus, prestižno novoletno turnejo in mali kristalni globus v razvrstitvi poletov.

Prevc prek velikega Schlierenzauerja

A to še ni vse. Mejnike je podiral kot po tekočem traku. Pred njim je bil pod tiste najvidnejše dosežke v svetovnem pokalu podpisan veliki Gregor Schlierenzauer. Avstrijec je v sezoni 2008/09 osvojil 2083 točk in se veselil takrat rekordnih 13 zmag. Vsi so se spraševali, ali bo sploh prišel kdo na vrsto, da ga preskoči.

In ga je. To je uspelo slovenskemu šampionu. V sezoni 2015/16 je Peter postavil znamko 2303 točk v svetovnem pokalu, v katerem je skočil do 15 zmag, povrhu vsega pa na odru za zmagovalce stal na 22 tekmah. Celotno zimo so tekmeci le skomigali z rameni, ker niso našli načina, kako slovenskega orla sestreliti z neba.

Napad mladega Japonca

Japonec Rjoju Kobajaši je na začetku sezone v svojem svetu. Foto: Sportida V Planici 2016 se je ogromno govorilo o Petrovi beri in kdaj, če sploh, bo prišel kdo na vrsto, ki bi ga lahko ogrozil.

V tej sezoni je dober napad uprizoril mladi Japonec Rjoju Kobajaši, ki skače kot prerojen. Zmagal je tudi na novega leta dan v Garmisch Partenkirchnu. Na dobri poti je, da se kot tretji v zgodovini prestižne novoletne turneje zapiše med nesmrtne. Če bo zmagal tudi v Innsbrucku in Bischofshofnu, se bo kot tretji po Svenu Hannawaldu in lanskem dosežku Kamila Stocha pohvalil s pokrom zmag na turneji štirih skakalnic.

Za zdaj je še daleč, a ob takšnem nadaljevanu ...

Lahko ogrozi rekorde Petra Prevca? Foto: Sportida "Sploh nisem o ničemer razmišljal, le skakal sem. Pri drugem skoku sem opazil, da nisem imel najboljših razmer, vendar sem iz njega iztisnil vse, kar se je dalo," je po že šesti zmagi v sezoni dejal 22-letni Kobajaši.

Torej za Petrovim rekordnim dosežkom zaostaja za devet zmag, do konca sezone pa je še devetnajst posamičnih tekem. Pohvali se lahko tudi z osmimi uvrstitvami na zmagovalni oder od skupno devetih tekem. Kar pomeni, da do Petrovih 22 uvrstitev na zmagovalni oder potrebuje še 14 skokov na stopničke.

Njegova bera točk trenutno znaša 756 točk, kar je še velikih 1547 manj od Petrovih 2303 točk.

In če bo Japonec skakal s takšnim zanosom v nadaljevanju sezone, bo z zanimivostjo spremljati, kam lahko poseže. Na drugi strani pa bi Peter Prevc, ki je zaradi slabih skokov v Garmisch-Partenkirchnu predčasno zapustil turnejo, zagotovo rad, da bi se v drugem delu zime več govorilo o njegovih dobrih predstavah v zraku, kot da bi ga povezovali le z morebitnim lovom Kobajašija na njegove rekorde. Na slednje namreč nima vpliva, na svoje skoke pač.