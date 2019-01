Osrednji lik te zime je japonski skakalec Rjoju Kobajaši, ki se lahko pohvali že s šestimi zmagami in je v igri za zlatega orla na prestižni novoletni turneji. V slovenskem taboru stavijo nanj, mladi Japonec pa ni povsem prepričan, da lahko nasledi podviga Svena Hannawalda in Kamila Stocha.

Pri vsega 22 letih ima Rjoju Kobajaši lepo priložnost, da se zapiše med nesmrtne. Če mu bo uspelo zmagati tudi v Innsbrucku in Bischofshofnu, se bo kot tretji v zgodovini lahko pohvalil s pokrom zmag na novoletni turneji. Pred njim je to uspelo le Nemcu Svenu Hannawaldu in lani Poljaku Kamilu Stochu.

Japonec je zmagal v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, a ima vsega 2,3 točke naskoka pred presenečenjem turneje Markusom Eisenbichlerjem. Verjetno ni nihče v skakalnem svetu pričakoval, da bi lahko Nemec krojil razplet turneje, sploh ker še nikoli ni zmagal na tekmi svetovnega pokala, povrhu vsega pa velja za nestanovitega skakalca.

Semenič se s Kobajašijem normalno pogovarja

Foto: Reuters Zato stroka v boju za zlatega orla pripisuje več možnosti Japoncu, ki je v sezoni že šestkrat zmagal in je videti najbolj konstanten.

"Stavim na Kobajašija. Nisem za Nemce in Avstrijce. Zagotovo zanj," je slovenski skakalec Anže Semenič sprva dejal o dvoboju med Japoncem in Nemcem.

Japonski skakalci so znani, da niso pretirani poligloti in se ne zmenijo, če ne znajo dobro angleškega jezika. Zlasti pri pogovorih z novinarji so zelo zadržani. "Mladi znajo angleško veliko bolje kot starejši. Rjoju tistih nekaj fraz, da se lahko pogovarja. Nekajkrat sem se z njim normalno pogovarjal o skokih. Mislim, da se Japonci tudi malce pretvarjajo, da ne znajo. To je moje mnenje. Ko smo bili sami, je znal povedati nekaj stvari," pravi Semenič.

Naš najizkušenejši Jernej Damjan je pred turnejo izpostavil Stocha, Kobajašija in Stefana Krafta kot osrednje favorite: "Zadnji je na prvi tekmi pokazal, da je med favoriti. Nato je v Garmischu naredil napako in se izločil. Eisenbichler je presenečenje, ki se na turnejah zgodijo."

"Ali lahko preskoči rekorde Petra Prevca? Možno je, a ne verjamem."

Glavni trener slovenske reprezentance ne verjame, da bi lahko mladi Japonec presegel mejnike Petra Prevca iz sezone 2015/16. Foto: Vid Ponikvar Prvi mož stroke v slovenski reprezentanci Gorazd Bertoncelj prav tako več možnosti pripisuje Kobajašiju, ki je z izjemnim uvodom napovedal morebiten lov za rekordi Petra Prevca iz sanjske sezone 2015/16: "Mislim, da bo Kobajaši zmagal, vendar so možna presenečenja. Če bo normalno, bi moral zmagati Kobajaši. Ali lahko preskoči rekorde Petra Prevca? Možno je, a ne verjamem."

In kaj je skrivnost dobrega skakanja mladega Japonca? "Enostavno moraš le uživati v skokih, ker potem rezultati lažje pridejo," je odgovoril Kobajaši in se nato le nekoliko bolj poglobil v samo tehniko: "Položaj telesa je nižji, najpomembnejše pa je najti pravo ravnotežje, ko se približuješ zaletni mizi."

Kobajaši ne verjame, da lahko stopi v čevlje Hannawalda in Stocha

Kobajaši poudarja, da še ni tako izkušen kot Hannawald in Stoch, ko sta osvojila vse štiri tekme na turneji štirih skakalnic. Foto: Sportida Da bi lahko izenačil rekordni znamki Hannawalda in Stocha, razmišlja tudi legendarni poljski skakalec Wojciech Fortuna, ki je leta 1972 v Saporu postal olimpijski prvak na večji skakalnici: "Lahko zmaga na vseh štirih postojankah, ne glede na to, da je mlad. Enostavno je najboljši. Na naslednjih dveh tekmah bo prišel njegov čas in bo osvojil turnejo. Eisenbichler ima ambicije in je prijazen fant ter dober skakalec, vendar stavim na Kobajašija," poudarja Poljak.

Zanimivo pa je, da Kobajaši ne verjame povsem v pravljičen zaključek turneje, ki ga izpostavljajo tako rekoč vsi: "Ne verjamem, da bom zmagal na vseh štirih prizoriščih. Kamil in Sven sta bila ekstremno močna tekmovalca, ko sta se zapisala v zgodovino. Nisem še na takšni ravni kot onadva," pa je dejal Kobajaši, ki je v kvalifikacijah Innsbrucka z zmago dal vedeti, da ga bo težko kdo izpodrinil s 1. mesta.