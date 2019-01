Preživljal težke trenutke ob skakalnici, zdaj išče pravo pot na njej

Za vrhunske smučarske skakalce je najtežje, ko se vračajo po poškodbah ali boleznih in iščejo pot proti vrhu, kjer so nekoč že bili. Eden izmed takšnih je Norvežan Daniel Andre Tande, ki se je lani spopadal z redko boleznijo, a verjame, da bo spet našel pot med najboljše.

Maja lani je odjeknila novica, da je norveški skakalec Daniel Andre Tande zbolel za redko boleznijo, ki se imenuje Stevens-Johnsonov sindrom.

"Imel sem nenavadno okužbo v zgornjem delu dihalnih poti. Takrat sem dobil antibiotik. Po nekaj časa se mi je razpoloženje začelo slabšati. Nekega dne sem se zbudil, moje ustnice in vse okoli pa je spominjalo na veliko rano. Zgrabila me je panika. Poklical sem taksi in se odpeljal v bolnišnico v Oslo. Mislil sem, da umiram," je takrat dejal ekipni olimpijski prvak iz Pjongčanga in zlati s svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu.

Poleti je zato izpustil veliko treningov, tako pa v prvem delu sezone ne najde pravega priključka z najboljšimi. "Zelo težko je bilo s tehničnega vidika. Poleti nisem imel skoraj nič skakal. Zadnji kamp pred zimo sem spet zbolel. Ni bilo veliko skokov. Trudim se biti vsak dan boljši. Mislim, da sem bližje," je v Innsbrucku dejal 24-letni Norvežan.

Upa, da bo kmalu med najboljšimi

"Dva meseca manj sem treniral, zato se to pozna. Upam, da bom kmalu spet med najboljšimi," poudarja Tande." Foto: Sportida Čeprav mu je bilo hudo in težko, se ni smilil sebi, ampak je iskal pot, kako se pozdraviti in spet priti na skakalnico: "Sprejeti sem moral to plat zgodbe in poskušal priti nazaj. Imam cilj priti med najboljše."

Poleti je naredil vse, da bi se primanjkljaj treninga čim manj poznal, vendar se zaveda, da tega dejstva ne more prekriti. Zato tudi rezultati niso bili takšni, kot si jih je želel. Zlasti za skakalca, ki je vajen stati na odru za zmagovalce. Na sedmih tekmah v tej zimi je le dvakrat skočil med dobitnike točk. Najvišja uvrstitev je 21. mesto v Nižnem Tagilu.

Mučil se je, ni odpotoval domov in v Innsbrucku dočakal nekaj zadoščenja

Nekdanji skakalec Johan Remen Evensen, ki dela za norveško televizijo NRK, je po Garmisch-Partenkirchnu poudaril, da bi bilo za Tandeja morda bolje, da bi se umaknil na trening: "Vidno se muči." A je glavni trener Alexander Stöckl kategorično zanikal, da bi se odločili za tovrsten korak. Zato pa so na primer turnejo zapustili brata Prevc in Nemec Severin Freund, saj so bili njihovi skoki pod pričakovanji.

"Mislim, da sem naredil korake v pravo smer. Upam, da bom tako nadaljeval." Foto: Sportida A se je v Innsbrucku trend skakanja pri članu skakalnega kluba Kongsberga začel obračati v pravo smer. Na obeh treningih je bil med dvajseterico, kvalifikacije je končal kot 16., zato je bil občutno boljše volje v ciljnem izteku, kjer se je fotografiral z otroki, prav tako pa dajal izjave novinarjem. "V kvalifikacijah sem bil zadovoljen. Skoki so bili boljši. Mislim, da sem naredil korake v pravo smer. Upam, da bom tako nadaljeval," je optimistično pogledal v prihodnost norveški skakalec, ki pa je nato naslednji dan na tekmi s slabšim skokom ostal pred vrati najboljše trideseterice.