Sneženje povzroča težave v Avstriji in Nemčiji, v Münchnu odpovedali 120 letov

Močno sneženje, ki je ponoči in danes zajelo severno stran Alp, je povzročilo številne nevšečnosti na cestah predvsem v sosednji Avstriji, kjer so na nekaterih območjih razglasili tudi visoko stopnjo nevarnosti pred snežnimi plazovi. V Nemčiji sneg povzroča težave na Bavarskem, kjer so na letališču v Münchnu danes morali odpovedati 120 letov.

Sneg in led sta delno ohromila letališče v Münchnu, kjer so imeli danes predvidenih približno 850 vzletov in pristankov letal. Odpovedi poletov je vse več, še dopoldne so tako predstavniki letališča napovedali, da danes ne bo vzletelo ali pristalo 90 letal, pozneje pa so sporočili, da je odpovedanih že 120 letov.

Tisti leti, ki niso odpovedani, pa imajo velike zamude. Po navedbah tiskovne predstavnice letališča bo imelo danes vsaj 70 letov eno- ali večurno zamudo. "Potrebujemo približno 25 minut, da začasno počistimo letališko stezo," je pojasnila in dodala, da potrebujejo veliko časa tudi za postopek odmrzovanja letal pred vzletom. Poleg tega kontrola zračnega prometa zmanjšuje število letov zaradi slabe vidljivosti.

O težavah zaradi obilnega sneženja poročajo tudi z letališča v avstrijskem Innsbrucku. Tako so morali preusmeriti in preklicati več poletov, številni pa imajo prav tako zamudo.

Sneženje pa povzroča preglavice tudi številnim turistom, ki se po novoletnih praznikih danes vračajo s smučarskih središč na Tirolskem in Salzburškem.

Velika možnost snežnih plazov

V številnih delih avstrijskih Alp so zaradi visokega tveganja snežnih plazov razglasili 4. stopnjo nevarnosti na petstopenjski lestvici. Zaradi nevarnosti plazov so zaprli več cest, med drugim tudi proti mestecu Sölktal na avstrijskem Štajerskem, kjer je danes obtičalo 600 prebivalcev in turistov, poroča dpa. Tudi zahodno od Dunaja je bila danes zaprta avtocesta, potem ko je na njej obtičalo več tovornjakov.

Po napovedih meteorologov se bo sneženje nadaljevalo do ponedeljka.