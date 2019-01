Dončić o seznamu za tekmo zvezd: Bil sem najsrečnejši človek na svetu

V glasovanju navijačev, ti imajo pomembno vlogo pri izboru desetih košarkarjev, ki bodo na tekmi zvezd nastopili kot člani začetnih peterk, Luki Dončiću, za katerega pridno iz dneva v dan glasujejo tudi Slovenci, kaže odlično.

V četrtek so pri NBA objavili delne rezultate glasovanja navijačev, komaj 19-letni novinec v najmočnejši košarkarski ligi pa je do zdaj zbral že 679.839 glasov, kar ga na zahodu uvršča na četrto mesto, celo pred zvezdnika prvakov Golden State Warriors Kevina Duranta in zvezdnika Houston Rockets Jamesa Hardena, ki sta trenutno najboljša strelca lige.

Pred njim so na zahodu le LeBron James (Los Angeles Lakers), ki je edini zbral več kot milijon glasov, Steph Curry (Golden State Warriors) in Derrick Rose (Minnesota Timberwolves).

Presenečen in srečen

Luko so novinarji pred petkovim gostovanjem pri Bostonu povprašali tudi o tem, kaj meni o dosedanjem poteku glasovanja in drugem mestu, ki mu je pripadalo po objavi delnih rezultatov.

"Videl sem seznam in bil presenečen. Bil sem najsrečnejši človek na svetu," navdušenja ni skrival slovenski najstnik, ki vse bolj verjame, da je mogoče, da bi že v prvem letu nastopanja v ligi NBA res zaigral tudi na tekmi zvezd.

Luka's reaction at @LympoApp shootaround to the first All-Star returns: "I was the happiest guy in the world."



Vse bolj realno

"Po včerajšnjem dnevu, se to zdi res mogoče. Vsak sanja, da bi nastopil tam. Ko sem bil otrok, sem sanjal, da bi igral v ligi NBA. Zdaj se mi ponuja še možnost, da bi nastopil na tekmi zvezd. Sanjsko," je obdan s sedmo silo razmišljal član trenutno desetega moštva zahodne konference Dallas Mavericks.

Ta bo v noči na soboto gostoval pri neugodnem Bostonu.

Kako glasovati?

Za svojega favorita lahko glasujete na več načinov:



- Prek spletne strani



- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.



-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja. - Prek spletne strani google.com , kjer je treba v iskalnik vpisati "NBA Vote" ali "NBA All-Star Vote". Najbolj preprosta možnost je, da v iskalnik vpišete zgolj ime in priimek svojega favorita, na primer Luka Dončić, in odprla se vam bo ikona za glasovanje. Vsak dan lahko glasujete enkrat. Prek uradne spletne strani lige NBA, in sicer na povezavi nba.com/vote . Glasujete lahko za dva branilca in tri visoke igralce.- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja.

Kako izvedejo glasovanje?

Glasovanje za letošnjo tekmo All-Star se je začelo 25. decembra, trajalo pa bo do 21. januarja. Glasovi navijačev prinašajo 50 odstotkov glasov, 25 odstotkov bodo podali vsi košarkarji v ligi NBA, preostalih 25 pa mediji. Medtem ko navijači svoje glasove lahko oddajajo vsakodnevno (današnji glasovi štejejo celo dvojno), za trenerje in predstavnike medijev to ne velja. Oddajo lahko samo eno glasovnico, vsi skupaj pa bodo določili deset članov začetnih peterk obeh ekip. Preostalih 14 bodo določili glavni trenerji 30 ekip v ligi NBA.



Rezultate, ki bodo ponudili odgovor na vprašanje, koga bomo sredi prihodnjega meseca gledali na tekmi zvezd v dvorani Spectrum Center v Charlottu, bodo razkrili 24. januarja. Takrat bo tudi znano, kdo bosta kapetana obeh ekip. Košarkarja, ki bosta ob koncu glasovanja na vrhu na vzhodu in zahodu (trenutno sta to James in Antetokounmpo), bosta potem izbrala vsak svojo ekipo med 24 košarkarji, ki bodo na voljo.



Ekipi bosta vodila trenerja, ki bosta s svojima ekipama na začetku februarja najvišje na lestvici posamezne konference.

