Nov svet, ki ga osvaja Luka Dončić

Še drugo zaporedno priznanje za novinca meseca zahodne konference in izjemni delni rezultati v glasovanju za nastop na tekmi vseh zvezd so nov dokaz izjemnosti Luke Dončića, njegovega več kot uspešnega prehoda iz Evrope v ligo NBA in obenem tudi potrditev svetovne odmevnosti njegove zgodbe.

Ko so v četrtek spletna družbena omrežja preplavili zapisi o delnih rezultatih glasovanja za postavo tekme vseh zvezd z izpostavljanjem izvrstnega položaja Luke Dončića, pred katerim je med višjimi igralci v zahodni konferenci le LeBron James, je 19-letni Ljubljančan igral računalniško igrico. V svojem slogu. Tudi na parketu se še vedno igra, resda na visoki in profesionalni ravni ter za lep kupček zelencev. A da košarko še vedno dojema predvsem kot igro, v njej neizmerno uživa, predvsem pa v njej izraža domišljijo in s pridom izkorišča prefinjen občutek za predvidevanje, niso spregledali niti vsega košarkarskega blišča in marketinško privzdignjene atraktivnosti (raz)vajeni Američani.

Drugače si pač ne gre razlagati tega, da v glasovanju za tekmo All-Star Dončiću v hrbet zrejo tudi Kevin Durant, Anthony Davis, Nikola Jokić, Paul George … Po statističnih kazalcih Luka pač še ne spada v ta razred. A vse, ki na različne načine spremljajo ligo NBA, je 19-letni novinec iz Ljubljane omrežil z neverjetno igralsko energijo, napadalnim instinktom, košarkarsko inteligenco in predvsem neustrašnostjo. Vse to mu ob še zdaleč ne zanemarljivem trenerskem odobravanju omogoča, da zahteva žogo v ključnih napadih ali brez ponižnega pogledovanja proti klopi sproži met proti obroču, ne glede na to, koliko slepih nabojev je tisti večer izstrelil pred tem.

Če že danes igra tako …

Čeprav je krilatica o tem, da v športu ni delitve na stare in mlade, temveč le na dobre in slabe, dodobra uveljavljena tudi v ligi NBA, pa na vsesplošno navdušenje nad Dončićem vendarle vplivajo tudi njegova leta. Tako uspešno prilagajanje na zakonitosti lige in predvsem učinkovito iskanje igralskih niš sta tudi v tem svetu redka, če ne že kar unikatna. Čudežni deček je namreč hitro sprevidel, kako igrati, da bodo njegove vrline najbolj prišle do izraza.

Predvsem pa je izpostavljanje njegove "zelenosti" krepitev visokih pričakovanj o njegovi igralski prihodnosti. In kje lahko Luka naredi dodatne korake naprej? Praktično na vseh ravneh, ključne pa pri izkušnjah, nadaljnjem "branju" igre in tekmecev, na telesni ravni, pri piljenju posamičnih igralskih elementov, širitvi igralskega repertoarja in posledično pri statusu v ekipi. Ta se namreč ne odraža zgolj v minutah na parketu, temveč tudi v količini napadov, v katerih ima ključno vlogo.

Foto: Reuters

Svet, v katerem ni najboljši

Z ligo NBA je pravzaprav Dončić po dolgoletnem "iskanju" prišel do okolja, ki je, če malce karikiramo, večje od njega. Že vse od prvih košarkarskih korakov je bil namreč vajen, da je glavo višji od vrstnikov ali igralsko korak pred soigralci in tekmeci. Začenši z Ljubljano. Zgodba o tem, kako ga je tedanji trener v košarkarski šoli Olimpije Grega Brezovec po zgolj 16 minutah prvega treninga poslal med starejše fante, je prerasla že v urbano legendo. Predvsem pa je postala svojevrsten vzorec.

Luka je namreč izstopal v vseh ekipah Olimpije. Podobno je bilo v mlajših kategorijah madridskega Reala. Za glavo višji, za potezo boljši. Tudi zato je že kot golobradi 16-letnik pristal v članski ekipi. A tudi tisti snežno beli dres kraljevega kluba mu je kmalu postal pretesen. Ko kot najstnik osvojiš evroligo in špansko prvenstvo ter si v obeh tekmovanjih izbran za MVP tekmovanja, je edina logična poteza selitev med velike fante. Med največje in najmočnejše. V ligo NBA, torej v svet, v katerem še zdaleč ni najboljši, kar je za mladeniča, lačnega izzivov, zanesljivo velikanski motiv.

Foto: Reuters

Zvezda že pred tekmo zvezd

Da je pri kosanju s tem izzivom nadpovprečno uspešen, je potrdilo uvodnih 36 tekem, na katerih je v povprečju igral 32 minut ter dosegal po 19,5 točke, 6,6 skoka in pet asistenc, predvsem pa se je, česar ne razkriva noben statistični stolpec, zlil z igro in ligo ter redno skrbi, da bi bili boljši tudi soigralci. Predvsem DeAndre Jordan, s katerim postajata uigran tandem.

Zveni kot zametek zgodbe o vodji velike ekipe v najmočnejši ligi na svetu, ki je deležna izjemnega zanimanja po svetu. Zgolj krajši spletni "sprehod" po tujih medijih namreč dokazuje, da v Sloveniji na primeru Luke Dončića nismo priča nekritičnemu in nacionalno obarvanemu malikovanju. Luka je svetovna zgodba, kakršne, vsaj na tej razvojni stopnji, slovenski šport še ni videl. Postal je zvezda lige NBA že krepko pred osrednjo tekmo konca tedna vseh zvezd. Pa če bo na njej nastopil ali ne.