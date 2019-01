Glasovanje za NBA All-Star: Noro, koliko glasov je dobil Luka Dončić!

Danes so objavili vmesne rezultate za 68. NBA All-Star, tekme zvezd najmočnejše košarkarske lige na svetu, ki bo 17. februarja letos v Charlottu. Luki Dončiću, slovenskemu novincu, ki navdušuje v majici Dallas Mavericks, za zdaj kaže odlično. Na zahodu je zbral celo več glasov kot Kevin Durant in James Harden. Trenutno je celo na četrtem mestu. Danes je prejel še eno sijajno novico. Izbran je bil za novinca meseca decembra v svoji konferenci.

V glasovanju navijačev, ki igrajo pomembno vlogo pri izboru desetih košarkarjev, ki bodo na tekmi zvezd nastopili kot člani začetnih peterk, Luki Dončiću, za katerega pridno iz dneva v dan glasujemo tudi Slovenci, kaže odlično.

Danes so pri NBA objavili delne rezultate glasovanja navijačev, komaj 19-letni novinec v najmočnejši košarkarski ligi pa je do zdaj zbral že 679.839 glasov, kar ga na vzhodu uvršča na četrto mesto, celo pred zvezdnika prvakov Golden State Warriors Kevina Duranta in zvezdnika Houston Rockets Jamesa Hardena, ki sta trenutno najboljša strelca lige.

Pred njim sta na zahodu le LeBron James (Los Angeles Lakers), ki je edini zbral več kot milijon glasov, Steph Curry (Golden State Warriors) in Derrick Rose (Minnesota Timberwolves).

Na vzhodu trenutno vodi Giannis Antetokounmpo (Milwauke Bucks), ki je povsem blizu milijona (991.561), boljša od Dončića pa sta še zvezdnik Boston Celtics Kyrie Irving (910.329) in Kawhi Leonard iz Toronto Raptors (774.172).

Še drugič je postal novinec meseca





Na vzhodu je to priznanje šlo v roke Kevina Knoxa iz New York Knicks.



V zadnjem mesecu lanskega leta je Dončić v povprečju dosegal 21,1 točke na tekmo, zbral pa še 6,4 skoka in 6,1 asistence na tekmo. The Kia NBA Rookies of the Month for December! #KiaROTM@luka7doncic of the @dallasmavs (West)@KevKnox of the @nyknicks (East) pic.twitter.com/2Yssw3h9bZ — NBA (@NBA) January 3, 2019 Novica o tem, koliko glasov je prejel v glasovanju za All-Star 2019, pa ni edina dobra, ki jo je Dončić prejel danes. Po novembru je bil namreč še drugič v nizu izbran za novinca meseca zahodne konference.Na vzhodu je to priznanje šlo v rokeiz New York Knicks.V zadnjem mesecu lanskega leta je Dončić v povprečju dosegal 21,1 točke na tekmo, zbral pa še 6,4 skoka in 6,1 asistence na tekmo.

Postal bi drugi najmlajši in drugi Slovenec

Goran Dragić je lani postal prvi Slovenec na tekmi All-Star. Foto: Getty Images Dončić, ki se po 36 tekmah v ligi NBA lahko pohvali s povprečjem 19,5 točke, 6,6 skoka in 5 asistenc na tekmo, do zdaj pa je zmogel že šest dvojnih dvojčkov (zadnjega prav v Charlottu v noči na četrtek), bo, če bo prišel na letošnji All-Star, postal drugi najmlajši košarkar, ki bi mu uspelo kaj takega. Na dan tekme bo namreč star 19 let in 354 dni. Kobe Bryant je bil leta 1998 star 19 let in 175 dni.

Ob tem bi Dončić postal tudi drugi Slovenec, ki bi mu uspelo kaj takega. Lani je na tekmi zvezd igral Goran Dragić, ki je priložnost dobil naknadno, potem ko se je poškodoval Kevin Love. V dobrih 11 minutah je za Jamesovo ekipo, ki je proti Curryju in njegovim izbrancem zmagala s 148:145, dosegel dve točki, dodal pa še štiri skoke in asistenco.

Dončić bo sicer skorajda zagotovo izbran tudi za tekmo novincev, ki bo na sporedu v petek, 15. februarja, in bo na njej, če bo tako želel, lahko nastopil tudi v primeru, če bo izbran za glavni dogodek, ki sledi dva dni za tem.

Kako glasovati?

Za svojega favorita lahko glasujete na več načinov:



- Prek spletne strani



- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.



-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo zaključeno 21. januarja. - Prek spletne strani google.com , kjer je treba v iskalnik vpisati “NBA Vote” ali “NBA All-Star Vote”. Najbolj preprosta možnost je, da v iskalnik vpišete zgolj ime in priimek svojega favorita, denimo Luka Dončić, in odprla se vam bo ikona za glasovanje. Vsak dan lahko glasujete enkrat.Prek uradne spletne strani lige NBA, in sicer na povezavi nba.com/vote . Glasujete lahko za dva branilca in tri visoke igralce.- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo zaključeno 21. januarja.

Kako poteka glasovanje?

Glasovanje za letošnjo tekmo All-Star se je začelo 25. decembra, trajalo pa bo do 21. januarja. Glasovi navijačev prinašajo 50 odstotkov glasov, 25 odstotkov bodo podali vsi košarkarji v ligi NBA, preostalih 25 pa mediji. Medtem ko navijači svoje glasove lahko oddajajo vsakodnevno (današnji glasovi štejejo celo dvojno), za trenerje in predstavnike medijev to ne velja. Oddajo lahko samo eno glasovnico, vsi skupaj pa bodo določili deset članov začetnih peterk obeh ekip. Preostalih 14 bodo določili glavni trenerji 30 ekip v ligi NBA.



Rezultate, ki bodo ponudili odgovor na vprašanje, koga bomo sredi prihodnjega meseca gledali na tekmi zvezd v dvorani Spectrum Center v Charlottu, bodo razkrili 24. januarja. Takrat bo tudi znano, kdo bosta kapetana obeh ekip. Košarkarja, ki bosta ob koncu glasovanja na vrhu na vzhodu in zahodu (trenutno sta to James in Antetokounmpo), bosta potem izbrala vsak svojo ekipo med 24 košarkarji, ki bodo na voljo.



Ekipi bosta vodila trenerja, ki bosta s svojima ekipama na začetku februarja najvišje na lestvici posamezne konference.