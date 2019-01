Kar vgravirajte njegovo ime: Luka Dončić

Če so v pretekli sezoni vsako dobro predstavo Luke Dončića v dresu madridskega Reala spremljala vprašanja o uvrstitvi na naboru lige NBA in ugibanja o njegovi konkurenčnosti pod severnoameriškimi koši, pa v novi sezoni kot odmev na Ljubljančanove igre sledijo napovedi o izboru za novinca leta.

Naj se sliši še tako protislovno, a podpovprečna minutaža Luke Dončića in njegova vloga sedečega statista v zadnjem delu tekme njegovega Dallasa ob sredini zmagi nad Charlotte Hornets sta nov dokaz njegovega uglednega statusa v ligi NBA. Parket je namreč zapustil minuto pred koncem tretje četrtine, pri visokem vodstvu Teksašanov (94:65), ki so nato tekmo brez pretresov pripeljali do konca. Trener Rick Carlisle je dejal, da bo tistemu, ki "zahteva" žogo v odločilnih trenutkih, tistemu, ki zna odločati, tistemu, ki se ne boji odgovornosti in metov, v že dobljeni tekmi namenil počitek. Kot veteranu, ki mu bo prišel še kako prav na prihajajočih tekmah z Bostonom in Philadelphio.

Dončićevo ime bi kar vgravirali na priznanje za novinca leta

Kljub nekoliko manjšemu odmerku minut je Luka v novi dobri predstavi dosegel 18 točk, ujel deset odbitih žog in soigralcem namenil štiri asistence. Če gre slediti medijskim objavam v ZDA, je s tem še okrepil svojo kandidaturo za novinca leta. Tokrat izpostavljamo besede nekdanjega košarkarja in zdaj analitika pri NBA TV Dennisa Scotta. Ta je izpostavil nekaj Ljubljančanovih akcij, predvsem pri prenosu žoge v napadalno polovico, napadalni potrpežljivosti in izkoriščanju prostora.

Scott je prepričan, da bi lahko Dončićevo ime že danes vgravirali na priznanje za novinca leta. "Priznanje bi mu dal takoj. Morda je daleč zadaj za njim Trae Young," je dejal. Z njim se je v studiu strinjal tudi analitik Sekou Smith. "Ne bo le najboljši novinec leta. V prihodnje ga vidim tudi kot nosilca ekipa v boju za naslov," je prepričan.

"Dončić je najboljši, Smith nima pojma"

Slovenski reprezentant je za izbrano vrsto nazadnje igral nepozabnega 17. 9. 2017, precej večja pa je uganka, kdaj bo naslednjič. Da bo novinec leta, trdi tudi David Blatt, trener Olympiacosa, ki pa ga v ZDA priznavajo predvsem zato, ker je samostojno vodil tudi Cleveland. "Že pred naborom sem trdil, da je najboljši igralec, ki je na voljo klubom," poudarja ameriško-izraelski trener.

Izkušeni 59-letni trener se je obregnil tudi ob ocene uveljavljenega ameriškega košarkarskega komentatorja in televizijskega voditelja Stephena Smitha, ki sicer hvali Dončićevo kakovost, a se ne predaja vsesplošnemu navdušenju nad mladeničem iz Evrope. "On nima pojma," je bil kratek Blatt.

Luka Dončić in Deandre Ayton med novinci presegata povprečje 30 minut na tekmo. Foto: Getty Images

Novinec leta: kaj pravi statistika?

Med novinci je po slabi polovici rednega dela Luka najboljši strelec, drugi asistent ter tretji po skokih in pridobljenih žogah. Ima tudi najbolj zajetno minutažo, njegov klub pa je rezultatsko najbolj učinkovit. A tisto, na kar strokovnjaki najbolj opozarjajo in kar naj bi Dončića najbolj razlikovalo od preostalih, statistika pa tega ne razkriva, je njegov vpliv na igro ekipe, igralska energija in prevzemanje odgovornosti v ključnih trenutkih.

št. tekem št. minut točke skoki asistence uspešnost ekipe Luka Dončić (Dallas) 36 32,0 19,5 6,6 5,0 18 zmag-19 porazov Deandre Ayton (Phoenix) 39 31,4 17,0 10,9 2,2 9-30 Trae Young (Atlanta) 37 29,3 15,4 2,9 7,4 11-26 Collin Sexton (Cleveland) 38 29,7 14,7 3,1 2,7 8-30 Jaren Jackson (Memphis) 37 25,4 13,3 4,8 1,2 18-19

Evropejec? Zakaj pa ne?!

"Vemo, za kaj gre. Vem, mnogi menijo, da neameriški košarkarji niso tako dobri, a predvsem Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić in Kristaps Porzingis so dokazali, da znamo igrati," na vprašanje o vse večjem razmahu neameriških košarkarjev v ligi NBA pripoveduje slovenski kandidat za novinca leta. Če bo nadaljeval v podobnem slogu in na koncu res osvojil to laskavo lovoriko, ne bo prvi neameriški košarkar s to lovoriko. Tudi prvi evropski ne. Po sezoni 2001/02 je bil namreč za najboljšega novinca v ligi izbran Španec Pau Gasol.