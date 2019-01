Nov dvojni dvojček Luke Dončića, ki se je lahko hitro usedel na klop

Za Luko Dončićem, ki je bil v noči na četrtek prvič na delu v letu 2019, je še en sijajen košarkarski večer v ligi NBA, ki je trajal le 26 minut. Z dvojnim dvojčkom (18 točk in 10 skokov) se je na klop ob visokem vodstvu Dallas Mavericks, ki so proti Charlotte Hornets na koncu zmagali s 122:84, usedel še pred koncem tretje četrtine.

Statistika Luke Dončića:

Na tekmi proti Charlottu: 18 točk (met za tri 3/7, met za dve 4/9, prosti meti 1/ 2), 10 skokov, 4 asistence, 2 izgubljeni žogi v 26 minutah.



Povprečje v sezoni: 19,5 točke, 5 asistenc, 6,6 skoka, 0,3 blokade, 1,1 ukradene žoge in 3,5 izgubljene žoge v 32,2 minute igre.

Košarkarji Dallas Mavericks so v prvem nastopu v letošnjem letu navdušili in prišli do 18. zmage v sezoni (imajo 19 porazov). Za zdaj sicer na zahodu še zaostajajo za mesti, ki ob koncu sezone vodijo v končnico, a če se po jutru dan pozna … Charlotte Hornets, ki so na vzhodu na mestih, ki vodijo v končnico, so namreč na njihovem igrišču razbili.

Od prve do zadnje minute so gospodarili na tujem igrišču, kar v zadnjem času za košarkarje Dallasa ni značilno (pred tem so v gosteh nazadnje zmagali 28. novembra), in prišli do druge najvišje zmage v sezoni. Že v prvi četrtini so dosegli kar 42 točk, od tega so zadeli kar 10 trojk iz 17 poskusov (tri je dosegel tudi Luka Dončič), in si nabrali 16 točk prednosti, zelo dobro pa so igrali tudi v obrambi. Samo 41 točk, kolikor so jih dosegli v prvem polčasu, je za košarkarje Charlotta najmanj v tej sezoni.

Vrhunci Luke Dončića s tekme proti Charlottu:

Dončič je ob koncu malce zaostal za povprečjem točk, ki ga ima v tej sezoni. Ob metu iz igre 7/16 (trojke 3/7) in enem zadetem prostem metu ob dveh, ki jih je imel na voljo, se je ustavil pri 18 točkah. Je pa za ta dosežek potreboval le 26 minut. Minuto pred koncem tretje četrtine ga je namreč trener Rick Carlisle ob visokem vodstvu svojega moštva potegnil na klop in ga ni več vrnil na parket.

Takrat je imel slovenski najstnik v dvorani, ki bo 17. februarja gostila tekmo All Star, na kateri bo morda nastopil tudi Dončič, v svoji statistiki že dvojnega dvojčka. Ob štirih asistencah – ena od teh je bila za akcijo večera, zabijanje DeAndreja Jordana – je zbral namreč še deset skokov. Tako je še šestič v svoji 35 tekem trajajoči NBA karieri prišel do takega dosežka.

Akcija večera, za katero sta poskrbela Luka Dončić in DeAndre Jordan:

Dončić je bil z 18 točkami ob Dennisu Smithu Juniorju najboljši strelec Dallasa in tudi tekme.

Domači zvezdnik Kemba Walker, ki v tej sezoni v povprečju dosega več kot 25 točk na temo, tokrat ni blestel. Ob slabem metu iz igre (4/14) je dosegel vsega 11 točk.

Miami brez Gorana Dragića zmaguje

Miami Heat, ki še vedno ne morejo računati na poškodovanega Gorana Dragića, nadaljujejo z dobrimi rezultati. Tokrat so v gosteh s 117:92 premagali Cleveland Cavaliers in prišli še do sedme zmage v zadnjih desetih tekmah, ki so jih odigrali. Najboljši strelec Miamija in tekme je bil Josh Richardson s 24 točkami.

Liga NBA, 2. januar:

Lestvici:

