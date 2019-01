Bosancu uspelo kot prvemu v NBA, Srbu pa ob zmagi Denverja

Izjemen večer je za bosanskim košarkarjem Jusufom Nurkićem, ki je Portlandu pomagal do zmage po podaljšku nad Sacramentom. Vodilna ekipa zahoda Denver Nuggets je s 115:108 premagala skromni New York Knicks, s trojnim dvojčkom se je izkazal Nikola Jokić. Zanesljivi sta bili tudi najboljši moštvi vzhoda. Vodilni Milwaukke je s 121:98 odpravil Detroit Pistons, Raptorji pa s 122:116 Utah Jazz.

Ob zmagi Denverja nad NY Knicks se je s trojnim dvojčkom izkazal Srb Nikola Jokić, ki je k zmagi prispeval 19 točk, 14 skokov in 15 asistenc. Največ točk je sicer dosegel adut s klopi Malik Beasley, ki se je ustavil pri številki 23.

Košarkarji Milwaukeeja so leto začeli, kot so končali starega. Z zmago. Začetna peterka Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, Malcolm Brogdon in Eric Bledsoe so ob zmagi s 121:98 nad Detroit Pistons skupaj natresli 93 točk. Največ, 25, jih je dosegel Lopez.

Kawhi Leonard je k zmagi Toronta prispeval 45 točk. Foto: Reuters

V dresu Toronta je s 45 točkami blestel Kawhi Leonard, ob novi zmagi pa se je izkazal tudi 24-letni Pascal Siakam. Kamerunec je z 28 točkami vknjižil svoj točkovni rekord v NBA, k dvojnemu dvojčku je dodal še deset skokov. Pri poražencih iz Utaha je bil s 30 točkami najbolj razpoložen Jae Crowder.

Nurkićev rekordni prvojanuarski večer

Portland Trailz Blazers so do zmage nad Sacramentom prišli šele po po podaljšku, blestel pa je Jusuf Nurkić. Bosanec je vknjižil 24 točk, 23 skokov, sedem asistenc, pet ukradenih žog in pet blokad.

Za Jusufom Nurkićem je izjemen večer. Foto: Reuters S tem je postal prvi košarkar v ligi NBA, ki mu je ob +20 točkah in skokih uspelo doseči še več kot pet asistenc, blokad in ukradenih žog.

Jusuf Nurkic becomes the first player in @NBAHistory to record a 5x5 game that included 20+PTS and 20+REB! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/JIVpsVUjTE — NBA.com/Stats (@nbastats) January 2, 2019

👀 the TOP PLAYS from @bosnianbeast27's (24 PTS, 23 REB, 7 AST, 5 STL, 5 BLK) massive game for the @trailblazers in Sacramento! #RipCity pic.twitter.com/4zUqedskaP — NBA (@NBA) January 2, 2019

Košarkarji Philadelphia 76ers so v gosteh s 119:113 preskočili Los Angeles Clippers, eden najbolj zaslužnih za zmago je bil z 28 točkami in 19 skoki Joel Embiid.



Luka Dončić bo z Dallasom spet na delu v noči na četrtek, ko bodo gostovali pri Charlottu, Miami pa bo brez poškodovanega Gorana Dragića gostoval pri Clevelandu.

