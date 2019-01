Dončić navdušil z novo neverjetno trojko #video

V noči na soboto je v ligi NBA znova blestel Luka Dončić, ki je na tekmi proti Dallasu dosegel 19 točk in devet skokov, a to ni zadostovalo za 19. zmago Dallasa. Boston je slavil s 114:93 in bil uspešen 23. v sezoni. Slovenski košarkar je navdušil z noro trojko pred iztekom drugega polčasa. Na delu je bil tudi Miami, ki je brez Gorana Dragića, ki okreva po poškodbi, ugnal Washington (115:109).

Statistika Luke Dončića:

Na tekmi proti Bostonu: 19 točk (met za dve 3/8, met za tri 4/8, 1/ 2 prosti meti), 9 skokov, 4 asistence in 3 izgubljene žoge v slabih 29 minutah.



Povprečje v sezoni: 19,5 točke, 5 asistenc, 6,6 skoka, 0,3 blokade, 1,1 ukradene žoge in 3,4 izgubljene žoge v 32 minutah igre.

Luka Dončić je tekmo v Bostonu začel odlično. Zadel je trojko, a sledil je padec v igri Dallasa, ki so ga gostitelji znali izkoristiti in so prednost višali iz minute v minuto. V drugi četrtini so Mavericks po krizi Bostona napravili delni izid 12:0 ujeli priključek. Za rezultat polčasa je z novo noro trojko sekundo pred iztekom druge četrtine poskrbel, kdo drug, kot Luka Dončić.

Slovenski košarkar je napravil obrat v levo, nato pa je zadel preko Marcusa Smarta. Boston se je na odmor odpravil s prednostjo sedmih točk (58:51). Dončić je v prvem polčasu dosegel deset točk.

Nora trojka Luke Dončića:

Luka Doncic dazzles and banks in the 3 to beat the halftime buzzer! 😮



At the break on ESPN:#MFFL 51#CUsRise 58 pic.twitter.com/c5CpPssWVK — NBA (@NBA) January 5, 2019

Dallas se je na začetku tretje četrtine približal na točko zaostanka, a Boston preobrata ni dovolil. Celticsi so, kljub odsotnosti prvega zvezdnika Kyrieja Irvinga, ki se je poškodoval na tekmi proti San Antoniu, stopili na plin in prednost do konca tretje četrtine povišali na +16. Domači košarkarji so do konca tekme brez težav ohranjali prednost in so na koncu zmagali s 114:93. Dončić je tekmo končal pri 19 točkah, bil je polovično uspešen v metu za tri točke (4/8), zadel je tri poskuse za dve točki. Do sedmega dvojnega dvojčka v tej sezoni mu je zmanjkal en skok, v statistiko je vpisal še 4 podaje, izgubil je tri žoge.

Košarkarji Bostona so bili izredno razpoloženi v metu za točke, dosegli so kar 21 trojk. Pri Dallasu je bil z 20 točkami najučinkovitejši Harrison Barnes, sledil mu je Dončić z 19 točkami, DeAndre Jordan je 12 točkam dodal še 15 skokov. Pri Bostonu je bil najbolj razpoložen Jaylen Brown z 21 točkami.

Vrhunci igre Luke Dončića:

Liga NBA, 4. januar:

Lestvici:

