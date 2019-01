Jezen je bil nase in še na koga drugega, zdaj je glava prazna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona se je za Anžeta Laniška začela obetavno. Na drugi postojanki v Ruki se je razveselil desetega mesta, nato pa je začela forma v Nižnem Tagilu nekoliko padati. V Engelbergu se nato dvakrat ni uvrstil med dobitnike točk, zato si je skušal vozovnico za novoletno turnejo priskakati v internih kvalifikacijah na državnem prvenstvu v Planici.

"Dan sem potreboval, da sem se sestavil"

Foto: Grega Valančič/Sportida Izgubil je bitko z Borom Pavlovčičem, ki je bil v dolini pod Poncami tretji, Lanišek pa peti. "Na začetku sem bil zelo razočaran. Priznam. Zelo sem bil razočaran, jezen nase in še na koga drugega. Potem se je obrnilo. Dan sem potreboval, da sem se sestavil. Po pogovoru s trenerjem Gorazdom Bertoncljem mi je bilo lažje, ker mi je dejal, da računa name. Formo sem začel dvigovati pred novoletno turnejo, nato je bila želja, da jo še malce dvignem in nastopim v drugem delu turneje," je dejal Lanišek.

Na koga je bil jezen, ni želel povedati: "Ne bi rad razpravljal o teh stvareh. So le moje, nimam vpliva na to. Jezen sem bil tudi zaradi tega, ker sem slabše skočil in se je vse skupaj potenciralo."

Kot smo izvedeli, naj bi bil v drugi seriji državnega prvenstva šum v komunikaciji, potem ko so Pavlovčiču dovolili skočiti z enega zaletnega mesta višje in je tako pridobil v primerjavi z Laniškom, ki je nato s tretjega padel na končno peto mesto.

Zadovoljen s prikazanim. Upa, da bo v takšnem ritmu nadaljeval.

Lanišek je imel v četrtkovih kvalifikacijah razlog za smeh, potem ko je osvojil 11. mesto. Foto: Vid Ponikvar A je Lanišek vesel, da je zdaj dobil priložnost, potem ko sta brata Prevc zaradi slabših skokov odpotovala na trening. Tudi če bi Domen in Peter ostala na turneji, bi mu glavni trener Bertoncelj verjetno namenil prostor na avstrijskem delu v Innsbrucku in Bischofshofnu. Zlasti ker Pavlovčič na nemških skakalnicah ni skočil med dobitnike točk.

V kvalifikacijah za Innsbruck je bil odličen 11. in je zagotovo dobil dodaten veter v jadra, kar bo skušal izkoristiti tudi na tekmi in se zavihteti med dobitnike točk, čeprav o tem ne razmišlja. Izkušnje iz preteklosti so ga namreč veliko naučile.

"Polno glavo sem imel. Pred prejšnjo sezono sem dobro skakal poleti. V zimi sem nato želel skakati med dobitnike točk, se uvrstiti na olimpijske igre … Malenkost je in se lahko veliko podre. Dobrodošlo je, da imam zdaj prazno glavo. Zadovoljen sem s tem, kar sem danes pokazal. Upam, da bom v takšnem ritmu nadaljeval. Vem, da so še rezerve. Kar zadovoljen sem," je dejal Lanišek, ki si je samozavest dvignil na tekmah celinskega pokala v Engelbergu, kjer je bil drugi in peti: "Prav zaradi tega sem lahko mirno skakal v Innsbrucku."

V prvi seriji petkove tekme ga čaka zimzeleni maček Noriaki Kasai. S skoki, ki jih je pokazal, se mu ni treba bati, da ne bi preskočil skakalne legende.