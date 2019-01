Večer, ko je met pustil na cedilu Luko Dončića #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA v noči na nedeljo izgubili na gostovanju pri moštvu Philadelphii 76ers (100:106), Luka Dončić pa je ob skromnem metu iz igre v dobrih 26 minutah prispeval 14 točk, osem skokov in štiri asistence. Gostje iz Teksasa so zaostajali večji del tekme, največ preglavic pa jim je povzročal avstralski zvezdnik pri gostiteljih Ben Simmons.

Učinek Luke Dončića: 14 točk, met za tri 1/8, met za dve 3/8, prosti meti 5/10, 8 skokov, 4 asistence, 2 ukradeni žogi v 26 minutah in 19 sekundah.



Povprečje v tej sezoni: 19,4 točke, 6,7 skokov, 4,9 asistence, 1,1 ukradene žoge, 0,3 blokade, 3,3 izgubljene žoge v 31,8 minutah.

Vrhunci Luke Dončića na gostovanju pri 76ers:

Philadelphia in Dallas sta se tik pred pričetkom sezone dvakrat pomerila na Kitajskem, prvo tekmo so s 120:114 dobili 76ers, drugo pa Mavericks s 115:112. Philadelphia je četrto moštvo vzhodne konference, na domačem parketu pa se lahko pohvali z najboljšim razmerjem zmag in porazov (17:3) v ligi NBA v tej sezoni. V tej statistični rubriki ji sledita Denver Nuggets (16:3) in Dallas Mavericks (15:3), ki kaže povsem drugačen obraz na gostovanjih, kjer je na 21 tekmah zmagal le trikrat in je najslabši v ligi.

