Kolesarski svet spet žaluje. Na Dirki po Iranu se je smrtno ponesrečil mlad turški up Mustafa Ayyorkun. Član moštva Spor Toto je bil 31. maja v peti etapi 37. Dirke po Iranu z moštvenim kolegom Ahmetom Örkenom vpleten v padec, odpeljali so ga v bolnišnico, tam pa je po štirih dneh umrl zaradi poškodb. Star je bil le 21 let.