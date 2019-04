Erdogan pri Putinu o Siriji in nakupu ruskih raket

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan bo danes na obisku v Rusiji, kjer se bo sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Govorila naj bi o konfliktu v Siriji, pa tudi o gradnji plinovoda Turški tok in prodaji ruskih protiletalskih raket S-400, kar močno razburja ZDA in ostale turške zaveznice v Natu.

ZDA so zaradi načrtovanega nakupa teh raket celo prekinile dobavo ameriških lovskih letal F-35 Turčiji. Da bi se Erdogan odpovedal raketam S-400, so mu ZDA ponudile svoje rakete patriot, a turški predsednik vztraja, da je ruska ponudba ugodnejša. Prve pošiljke ruskih raket naj bi odšle proti Turčiji že julija.

Po napovedih iz Kremlja naj bi se Erdogan in Putin posvetila predvsem položaju v Siriji, zlasti po napovedanem umiku ZDA iz te države. Rusija sicer v Siriji podpira režim predsednika Bašarja al Asada, Turčija pa opozicijo. Obe pa nasprotujeta večji avtonomiji Kurdov, ki so pomembno sodelovali z ZDA v boju proti džihadistom Islamske države (IS). O vprašanju Sirije naj bi se predsednika Turčije in Rusije pogovarjala na štiri oči.

V Turčiji načrtujejo prvo rusko jedrsko elektrarno

Prav tako naj bi se posvetila energetskim projektom, zlasti izgradnji plinovoda Turški tok, po katerem naj bi že konec leta stekel plin. Prav tako naj bi govorila o načrtih izgradnje prve ruske jedrske elektrarne v Turčiji, ki naj bi jo v kraju Akkuyu zgradili leta 2023, ob 100. obletnici vzpostavitve turške republike.

Zvečer pa bosta predsednika obiskala še sloviti Bolšoj teater in odprla projekt rusko-turškega leta kulture in turizma. Ob tej priložnosti bodo v teatru priredili predstavo Troja, ki je nastala v turški produkciji.

Stiki med Erdoganom in Putinom so v zadnjem času relativno pogosti. Turški predsednik je bil v Rusiji zadnjič februarja, ko je v Sočiju s Putinom in iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem iskal rešitve za sirski konflikt.