Rusi z grozljivim orožjem nad Ukrajince: "Ko prideš, vidiš ljudi, ki ležijo raztrgani"

Rusi na bojiščih v Ukrajini že mesece uporabljajo tako imenovane drsne bombe, ki veljajo za zelo poceni in uničujoče orožje. Gre za orjaške, tihe bombe brez pogona, ki eksplodirajo brez opozorila, odvržejo pa jih z bojnih letal z razdalje od 40 do 60 kilometrov od cilja. "Ni besed, ki bi opisale posledice napada z drsno bombo. Ko prideš, vidiš ljudi, ki ležijo raztrgani," je dejal vodja policije v Vovčansku Oleksij Harkivski, ki je od blizu videl udar drsnih bomb.

Množična uporaba drsnih oziroma jadralnih bomb je relativno nova ruska taktika, ki se je v zadnjih mesecih izkazala za izredno uničujočo za ukrajinske sile na terenu, poroča BBC.

Več kot dvesto drsnih bomb, ki so poceni in povzročijo grozljive posledice, naj bi bilo odvrženih v samo enem tednu med napadom na severno ukrajinsko mesto Vovčansk med trenutnim ruskim napredovanjem blizu mejnega območja v regiji Harkov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so Rusi samo marca na cilje v Ukrajini odvrgli tri tisoč takšnih bomb.

Nedavno poročilo Centra za analizo evropske politike (CEPA) kaže, da je bilo to orožje odločilno za februarsko zavzetje vzhodnega mesta in ukrajinske trdnjave Avdijivka, zdaj pa ruske sile omenjeno orožje uporabljajo za napade v regiji Harkov.

"Ni besed, ki bi opisale posledice napada z drsno bombo"

Vodja policije v Vovčansku Oleksij Harkivski si je od blizu ogledal udar drsnih bomb. "Ni besed, ki bi opisale posledice napada z drsno bombo," je dejal in dodal: "Ko prideš, vidiš ljudi, ki ležijo raztrgani."

Medtem ko pomaga pri evakuaciji obmejnih vasi na prvi črti v regiji Harkov, kjer so ruske sile pred kratkim močno napredovale, načelnik policije v Vovčansku za BBC pove, da je število napadov s tem orožjem dramatično naraslo. "V zadnjih šestih mesecih so nas najbolj prizadele drsne bombe, morda od pet do deset bomb na teden, toda ta mesec jih je bilo veliko več kot kadarkoli prej," je dejal.

Glide bomb strike on Ukrainian position by Russian forces in Ugledar. pic.twitter.com/DBOE3KLwX0 — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 25, 2024

Rusi jih imajo ogromno na zalogi

Drsne bombe je, po pisanju BBC, precej preprosto proizvesti. "Eksplozivni del je običajna prostopadajoča železna bomba, ki jih ima Rusija na zalogi še iz časa Sovjetske zveze," je pojasnil Justin Bronk, strokovnjak za zračne sile in vojaško tehnologijo pri Royal United Services s sedežem v Londonu. Te železne bombe so opremljene s krili, ki se dvignejo po padcu bombe, kar omogoča, da bomba leti dlje od desetih kilometrov, njihov nadgrajen sistem satelitskega vodenja pa omogoča ciljanje položaja z relativno visoko natančnostjo.

Eksplozivni del bombe, ki naj bi bil najpogosteje uporabljen, vsebuje 1.500 kilogramov naboja. Za primerjavo, ruska granata kalibra 152 milimetrov vsebuje približno 6,5 kilograma eksploziva, že najmanjša drsna bomba FAB-500 pa vsebuje več kot 200 kilogramov eksploziva.