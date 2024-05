Zelenski kljub izteku mandata ostaja na položaju

Zelenski je lani ocenil, da bi bilo med vojno neodgovorno razmišljati o volitvah in je pozval k enotnosti. "Odločiti se moramo, da je zdaj čas obrambe, čas boja, od katerega je odvisna usoda države in ljudstva," je dejal in poudaril, da je to čas, ko mora biti država združena in ne razdeljena, še poroča STA.

