Zelenski se je zahvalil Golobu

"Govoril sem s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom in se mu zahvalil za dejavno podporo miru, zlasti za potrditev udeležbe na mirovnem vrhu v Švici," je na družbenem omrežju X zapisal Volodimir Zelenski.

Konferenca, katere namen je zagnati mirovni proces za Ukrajino, bo predvidoma 15. in 16. junija v letovišču Bürgenstock ob Luzernskem jezeru. Nanjo je Švica povabila okoli 160 delegacij, med njimi ni ruske.

I spoke with Slovenian Prime Minister Robert Golob and thanked him for actively supporting the Peace Formula, particularly for confirming his attendance at the Peace Summit in Switzerland.



We also discussed our ongoing defense cooperation. Our teams are finalizing their work on…