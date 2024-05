Zelenski primerjal upor proti nacizmu z obrambo pred rusko agresijo

"Pred 80 leti so se milijoni Ukrajincev borili, da bi za vedno premagali nacizem. Toda danes se Ukrajinci znova upirajo zlu, ki se je ponovno rodilo, se je vrnilo in nas želi znova uničiti," je dejal v videosporočilu, posnetem v sredo med njegovim obiskom v kraju Jahidne v severni ukrajinski regiji Černigiv, prizorišču domnevnega ruskega vojnega zločina pred dvema letoma.

Marca 2022 so ruske sile v Jahidnu več kot 350 vaščanov, vključno z 80 otroki, za več tednov zaprle v klet šole. Po besedah Zelenskega je v času zaprtja umrlo deset ljudi, še 17 ljudi pa je bilo ubitih.

Ukrajinska vojska je Jahidne osvobodila konec marca, je še dejal predsednik, ki v tem vidi znak, da se lahko zgodovina ponovi, tako kot v zmagi nad nacisti.

Ti dogodki po besedah Zelenskega tudi kažejo, kakšna je Rusija pod njenim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Če to ni nacizem, kaj je?" se je vprašal Zelenski v čustvenem govoru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojaška parada v Moskvi

V Rusiji je sicer danes ob obletnici konca druge svetovne vojne in kapitulacije Nemčije državni praznik, ki ga tradicionalno obeležijo z vojaško parado v Moskvi.

Rusija medtem nadaljuje napade na Ukrajino. V obstreljevanju Nikopola na jugu države sta umrli dve osebi, so sporočili danes v Kijevu in dodali, da so ponoči uničili večino od 20 brezpilotnih letal, ki so jih izstrelili Rusi.

Novi nočni napadi

V zračnih napadih na Harkov na vzhodu Ukrajine je bilo ranjenih sedem ljudi, med njimi štirje mladoletniki, je v sredo na Telegramu objavil vojaški guverner regije Oleg Sinjegubov in dodal, da je izstrelek zadel izobraževalno ustanovo.

Ponoči so ruske sile napadle tudi obrate za proizvodnjo in distribucijo električne energije v šestih regijah, med drugim v Lvovu, Zaporožju in Vinici, je v sredo na Facebooku sporočil minister za energijo German Galuščenko.

V ukrajinskih zračnih napadih na rusko mesto Belgorod in okolico je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti in vojske ponoči ranjenih osem ljudi. Poškodovanih je bilo tudi več stanovanjskih stavb, domov in avtomobilov, je po poročanju AFP povedal regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.