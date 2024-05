Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek ukrajinskega napada na bolnišnico v ukrajinskem mestu Vovčansk, ki so ga nedavno zasedle ruske sile. Po ukrajinskih navedbah so ruski vojaki bolnišnico, v kateri zdaj ni več bolnikov in zdravnikov, spremenili v svojo utrdbo.

Na posnetku vidimo niz eksplozij, ki naj bi jih povzročili ukrajinski vodeni izstrelki oziroma ukrajinske tako imenovane drsne oziroma jadralne bombe. S to eksplozijo so nekdanjo bolnišnico, v kateri so bili ruski vojaki, spremenili v kup ruševin.

Kot vemo, so Rusi maja letos sprožili ofenzivo na ukrajinsko regijo Harkov in zasedli nekaj ozemlja, med drugim tudi mesto Vovčansk, ki so ga predtem ukrajinske sile zapustile.