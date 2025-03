Trump danes ukinja ministrstvo za izobraževanje

Ameriški predsednik Donald Trump namerava danes podpisati izvršno uredbo, ki bo naložila ukinitev ministrstva za izobraževanje, je neuradno izjavil eden od uslužbencev Bele hiše. Ta korak predstavlja izpolnitev njegovih obljub iz kampanje za odpravo te institucije, ki je že dolgo trn v peti konzervativcev. Trump je ministrstvu za izobraževanje pogosto očital razsipnost in da je pod vplivom liberalne ideologije. Vendar pa dokončna ukinitev ministrstva verjetno ni mogoča brez potrditve kongresa, ki je to ministrstvo z zakonom ustanovilo leta 1979.

Glede na informacije Bele hiše bo uredba naložila ministrici Lindy McMahon izvedbo vseh potrebnih korakov za zaprtje ministrstva in prenos pooblastil na države, hkrati pa naj bi še naprej zagotavljali učinkovito zagotavljanje storitev, programov in ugodnosti, od katerih so Američani odvisni.

Trumpova administracija že zmanjšuje število zaposlenih na ministrstvu, potem ko so drastično zmanjšali sredstva Uradu za človekove pravice in Inštitutu za pedagoške raziskave, ki med drugim zbira podatke o akademskem napredku v državi, poroča AP.

Konservativci bi svoje otroke šolali doma

Številni vzgojitelji in starši so opozorili, da bi odprava ministrstva za izobraževanje vodila v zanemarjanje otrok v že tako temeljno neenakem ameriškem izobraževalnem sistemu. "To ni rešitev za izobraževanje. Prinaša zgolj to, da milijoni otrok ne bodo nikoli dobili priložnosti. In na to ne bomo pristali brez boja," so sporočili iz nacionalnega združenja staršev.

Bela hiša še ni jasno povedala, katere funkcije ministrstva bi lahko prenesli na druge institucije ali jih v celoti odpravili. Na potrditvenem zaslišanju je McMahon dejala, da bo ohranila ključne pobude, vključno s financiranjem šol z nizkimi dohodki in štipendijami Pell za študente z nizkimi dohodki. Po njenih besedah naj bi bil cilj bolje delujoče ministrstvo za izobraževanje.

Ministrstvo šolam vsako leto nakaže milijarde dolarjev in upravlja 1,6 bilijona dolarjev (dobrih 1,5 bilijona evrov) zvezne študentske pomoči.

Republikanci že desetletja razmišljajo o zaprtju ministrstva za izobraževanje, saj trdijo, da le troši davkoplačevalski denar in da zvezna vlada ne bi smela imeti vpliva na odločitve, ki bi morale biti v pristojnosti zveznih držav in šol. Ideja je v zadnjih letih vse bolj priljubljena, saj konservativne skupine staršev iščejo večji nadzor nad izobraževanjem svojih otrok, nekateri pa celo zahtevajo pravico do šolanja otrok na domu.

Trump je v predvolilni kampanji obljubil, da bo zaprl ministrstvo in področje izobraževanja vrnil državam, kamor po njegovem sodi. Ministrstvo je označil za leglo "radikalov, fanatikov in marksistov", ki prekomerno širijo svoj vpliv s smernicami in predpisi.

Kaj bo rekel kongres?

Vendar pa nekateri njegovi zavezniki dvomijo o njegovi moči, da zapre oddelek brez soglasja kongresa, prav tako obstajajo dvomi o politični priljubljenosti tega predloga. Predstavniški dom je namreč obravnaval amandma za zaprtje ministrstva že leta 2023, vendar se je 60 republikancev pridružilo demokratom pri nasprotovanju predlogu.

Med Trumpovim prvim mandatom je tedanja ministrica za izobraževanje Betsy DeVos poskušala drastično zmanjšati proračun ministrstva in od kongresa zahtevala, naj vse financiranje osnovnega in srednjega izobraževanja združi v skupinska nepovratna sredstva, ki bi državam dala več prožnosti pri porabi zveznega denarja. Predlog je bil zavrnjen z nasprotovanjem nekaterih republikancev.