Sodnik odpravil zamrznitev Trumpovih ponudb odpravnin zveznim uslužbencem

O'Toole, ki ga je na položaj imenoval demokrat Bill Clinton, je prejšnji teden začasno ustavil naklep vlade, da zaposlenim v zameno za odhod ponudijo plače do septembra. V sredo je ugotovil, da sindikati, ki so vložili tožbo, do tega niso upravičeni, sam pa ni pristojen za odločanje o tem.

Vlada je ponudbo poslala dvema milijonoma zveznih uslužbencev s priporočilom, naj jo sprejmejo, sicer jih lahko odpustijo brez odpravnin. Ponudbo naj bi sprejelo okrog 73 tisoč uslužbencev.

Sindikat zveznih uslužbencev AFGE je odločitev sodnika ostro kritiziral in jo označil za korak nazaj v boju za dostojanstvo javnih uslužbencev, poroča televizija ABC.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je izjavila, da gre za prvo od številnih pravosodnih zmag predsednika Trumpa.

Za zaposlovanje javnih uslužbencev pristojen urad za upravljanje z osebjem (OPM) je po sodnikovi odločitvi vsem poslal okrožnico z obvestilom, da ponudba za odpravnine ne velja več.

Nad odpuščanji, ki naj bi sledila, bdi novoustanovljeni urad za vladno učinkovitost (Doge) pod vodstvom najbogatejšega človeka na svetu in Trumpovega največjega donatorja Elona Muska. Ta načrtuje za več milijard dolarjev rezov v vladno porabo sredstev.