Tiskovna predstavnica Trumpove Bele hiše bo Karoline Leavitt

"Karoline Leavitt je v moji zgodovinski kampanji kot nacionalna tiskovna predstavnica opravila izjemno delo in z veseljem sporočam, da bo opravljala funkcijo tiskovne predstavnice Bele hiše. Karoline je pametna in odločna ter se je izkazala kot zelo učinkovita komunikatorka. Prepričan sem, da se bo odlično znašla na govorniškem odru in pomagala posredovati naše sporočilo Američanom, ko bomo Ameriko naredili spet veliko," je v petek sporočil Trump.

Leavitt je delala v prvi Trumpovi vladi kot pomočnica tiskovnega predstavnika Bele hiše, leta 2022 pa je neuspešno kandidirala za zvezno kongresnico iz New Hampshira. Bila je tudi tiskovna predstavnica Trumpove zaveznice, republikanske newyorške kongresnice Elise Stefanik, ki bo nova veleposlanica ZDA pri ZN.

V času Trumpove predsedniške kampanje je bila Leavitt tiskovna predstavnica in ključna članica komunikacijske ekipe, ki je pogosto nastopala na televiziji in odgovarjala na novinarska vprašanja. Pokazala je, da se ne boji spopadov z novinarji na televiziji, poroča Politico.

Leavitt bo postala najmlajša tiskovna predstavnica Bele hiše v zgodovini. Dosedanji rekorder je bil Ronald Ziegler, ki je bil tiskovni predstavnik Bele hiše Richarda Nixona pri 29 letih.

Izbral bojevitega in žaljivega komunikacijskega direktorja

Njen šef bo še naprej Steven Cheung, ki ga je Trump imenoval za komunikacijskega direktorja svoje bodoče Bele hiše. Obenem je Trump imenoval še Sergia Gora za šefa kadrovske službe v Beli hiši.

"Steven Cheung in Sergio Gor sta bila moja zaupanja vredna svetovalca že od moje prve predsedniške kampanje leta 2016 in sta prva zagovarjala načela Amerike v času od mojega prvega mandata pa vse do naše letošnje zgodovinske zmage," je sporočil Trump.

Cheung je bil direktor komunikacij med Trumpovo kampanjo, prej pa je delal pri organizaciji za borilne športe Ultimate Fighting Championship. Velja za enega najbojevitejših Trumpovih svetovalcev in je znan po grobih žalitvah nasprotnikov.

Trump je v petek še sklenil, da bo guverner Severne Dakote Doug Burgum, ki ga je pred dnevi imenoval za notranjega ministra, vodil Nacionalni svet za energijo Bele hiše. "Na tem položaju bo nadziral pot ZDA do energetske prevlade na svetu," je sporočil Trump.

Trumpov Nacionalni svet za energijo si bo prizadeval za širjenje črpanja nafte in plina, povečanje premogovniških zmogljivosti in podajal predloge za odpravo okoljskih regulacij sedanje vlade demokrata Joeja Bidna.