Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek sporočil, da bo na položaj ministra za zdravje in socialo postavil Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki je najbolj znan po širjenju teorij zarot o cepivih, letos pa je javnost med drugim šokiralo tudi njegovo priznanje, da je bil prav on tisti, ki je leta 2014 v New Yorku povzročil slavni misterij z odvrženim truplom mrtvega medveda. Trump je predstavil še imeni ministrov za veterane in notranje zadeve, poročajo ameriški mediji.

70-letni sin nekdanjega pravosodnega ministra Roberta Kennedyja in nečak predsednika Johna Kennedyja se je letos najprej potegoval za demokratsko predsedniško nominacijo. Ob pomanjkanju podpore se je odločil za neodvisno kandidaturo, ki jo je nato prekinil in podprl Trumpa.

Trumpova napoved o imenovanju Kennedyja je sprožila val kritik, da okoljevarstveni pravnik ni usposobljen za opravljanje te funkcije, poroča televizija CNN.

"Ministrstvo za zdravje in socialo bo imelo veliko vlogo pri zagotavljanju zaščite vseh pred nevarnimi kemikalijami, onesnaževalci, pesticidi, farmacevtskimi izdelki in dodatki k hrani, ki so prispevali k veliki zdravstveni krizi v tej državi. Gospod Kennedy bo obnovil zlate standarde znanstvenih raziskav, žarometov preglednosti za konec epidemije kroničnih bolezni, da bo Amerika spet velika in zdrava," je na družbenem omrežju X objavil Trump.

Dolgoletni nasprotnik cepiv

Kennedy je prepričan, da so cepiva proti nalezljivim boleznim nevarnejša od bolezni, o čemer govori že več let, in zaradi tega so se od njega oddaljili številni člani znamenite družine Kennedy. Ima več zamisli za spremembo zdravstvenega sistema s promocijo holističnega zdravljenja in reformami financiranja raziskav cepiv.

Robert F. Kennedy mlajši je v krajih vzhodno od ZDA znan predvsem kot proticepilski mesija. Od leta 2015 do aprila 2023, ko je zaradi predsedniških ambicij funkcijo začasno odložil na stranski tir, je bil predsednik organizacije Children's Health Defense, ki je znana po nasprotovanju več različnim temeljem javnega zdravstva, v prvi vrsti pa cepljenju proti nalezljivim boleznim. Status globalne proticepilske superzvezde je Kennedy mlajši v veliki meri pridobil med pandemijo bolezni covid-19. Foto: Guliverimage

Prejšnji teden je skušal pomiriti zaskrbljene Američane in zatrdil, da ne bo ukinjal cepljenj, bo pa državam in lokalnim skupnostim priporočil, naj prenehajo pitni vodi dodajati fluoride, ki imajo po njegovem mnenju več škodljivih kot dobrih učinkov. Fluoride dodajajo vodi za zdravje zob in dlesni, Kennedy pa opozarja, da lahko imajo škodljive posledice za nevrološki razvoj otrok.

Trump je izbral kandidata, ki odmetava trupla medvedjih mladičev in reže glave naplavljenim kitom



Ob tem, da je velik nasprotnik cepljenja vseh oblik – čeprav je, kadar je bil javno soočen s svojimi trditvami, to večkrat zanikal, so mu pri ameriškem mediju CNN v živo predvajali njegovo lastno izjavo (vir), da "so vsa cepiva nevarna in neučinkovita" –, so Kennedyju mlajšemu iz omare letos serijsko padali okostnjaki, ki pa starega novega predsednika ZDA Donalda Trumpa niso odvrnili od tega, da 70-letnika ne bi posadil na visok in kritično pomemben politični položaj.



Nečak umorjenega nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja je v začetku avgusta, da bi prehitel medije, tako razkril, da je bil on tisti, ki je oktobra 2014 v Centralnem parku v New Yorku odvrgel truplo povoženega medvedjega mladiča. Tega je sicer želel pojesti, a ni imel časa, da bi ga odpeljal v domačo zamrzovalno skrinjo. Najdba medvedjega mladiča v Centralnem parku, kjer se medvedi ne potikajo, je bila leta 2014 zelo odmevna zgodba, ki je napolnila naslovnice ameriških in mednarodnih medijev.

Kennedy mlajši, ki se razglaša za ljubitelja živali in je kot odvetnik nekdaj tudi zastopal interese okoljevarstvenikov, je zgodbo o tem, kako je sploh prišel do mrtvega medveda in zakaj je ta končal v newyorškem Centralnem parku, zaupal Roseanne Barr, televizijski igralki, ki je v zadnjih letih odločno zakorakala na območje raznoraznih teorij zarot in si zaradi pogosto neprimernih javnih komentarjev nakopala gnev dela javnosti. V videoposnetku, objavljenem na platformi X, je povedal, da je želel z razkritjem zgodbe prehiteti medije. Foto: Guliverimage



Konec avgusta se je razširila še ena bizarna zgodba iz preteklosti Kennedyja mlajšega: njegova hči je za ameriške medije razkrila, da je njen oče pred leti z motorno žago odžagal glavo naplavljenemu kitu, jo privezal na streho avtomobila in odpeljal domov. Iz ameriškega Akcijskega sklada centra za biološko raznovrstnost so takrat sporočili, da je Kennedy mlajši s prisvojitvijo glave živali, zaščitene z zakonom o zaščiti morskih sesalcev in ogroženih vrstah, in prevažanjem kateregakoli dela telesa zaščitene živali iz ene zvezne države v drugo (Kennedyjevi so takrat živeli v zvezni državi New York) morda storil več kaznivih dejanj.



Maja letos je ameriški časnik The New York Times medtem poročal o že starih zdravstvenih zapletih Kennedyja mlajšega, ki je leta 2012 na sodišču med postopkom ločitve od nekdanje žene Mary Richardson Kennedy razkril, da je imel leta 2010 hude kognitivne težave, te pa mu je po pojasnilu nevrologov povzročil črv, ki mu je pojedel del možganov.

Notranji minister bo milijarder iz Severne Dakote

Trump je v četrtek še sporočil, da bo na položaj ministra za veterane postavil svojega nekdanjega odvetnika in bivšega kongresnika iz Georgie Douga Collinsa, ki ga je med kampanjo pogosto zagovarjal na televiziji Fox News.

Na položaj ministra za notranje zadeve pa namerava imenovati guvernerja Severne Dakote Douga Burguma, ki se je v začetku leta potegoval za republikansko predsedniško nominacijo, kasneje pa izrazil podporo Trumpu.

Burgum je obogatel s prodajo svojega podjetja za računalniško programsko opremo in v času predsedniške kampanje ni imel skrajnih stališč. Na položaju bo skrbel za zvezna javna zemljišča, kot so nacionalni parki, in izdajal nova dovoljenja za pridobivanje nafte ter plina.

Ministrstvo za notranje zadeve v ZDA ni zadolženo za policijske dejavnosti, ima pa določene pristojnosti nad staroselskimi plemeni. Burgum bo na položaju zamenjal Deb Haaland, ki je prva staroselka na tem položaju oziroma na položaju ministrice zvezne vlade ZDA sploh.