Robertu F. Kennedyju mlajšemu, nečaku nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, neodvisnemu kandidatu za predsednika ZDA in dolgoletnemu prvemu možu najvplivnejše proticepilske organizacije na svetu Children's Health Defense, je po njegovih lastnih besedah črv pojedel del možganov. To mu je med drugim povzročilo hude težave s spominom in zmanjšalo kognitivne sposobnosti, kar pomeni, da ni mogel jasno razmišljati. Iz njegove predsedniške kampanje so sporočili, da je 70-letni Kennedy mlajši sicer povsem okreval.

Odvetnik in dolgoletni okolijski aktivist Robert F. Kennedy mlajši, ki se ga v zadnjem letu omenja predvsem kot neodvisnega tekmeca Joeja Bidna in Donalda Trumpa na prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA, sicer pa je znan predvsem kot predsednik (trenutno ima ta status zamrznjen) organizacije Children's Health Defense, ki velja za največjo in najbolje financirano proticepilsko institucijo na svetu, je imel leta 2010 hude težave s spominom in razmišljanjem.

Kot je leta 2012 razkril na sodišču med postopkom ločitve od nekdanje žene Mary Richardson Kennedy, so mu nevrologi povedali, da je njegove kognitivne težave povzročil črv, ki se je zažrl v njegove možgane, mu jih del tudi pojedel in nato umrl, je v sredo poročal ameriški medij The New York Times, ki se je po več kot desetletju dokopal do sodnih dokumentov.

Hkrati se je Kennedy mlajši zastrupil tudi z živim srebrom, kar naj bi povzročilo vrsto nevroloških težav in težav s spominom. Imel naj bi tudi težave s srcem.

Robert F. Kennedy mlajši in njegova predsedniška kampanja sta črvino v možganih in druge zdravstvene težave, ki so ga pestile v prejšnjem desetletju, pripisala dejstvom, da je redno užival konzervirano tunino ter da je obiskoval dele sveta, kjer se je domnevno nekoliko lažje okužiti s tovrstnimi zajedavci, na primer Afriko in Južno Ameriko. Foto: Guliverimage

"Pojem lahko še pet možganskih črvov, pa bom v debati še vedno premagal Trumpa in Bidna"

Iz Kennedyjeve predsedniške kampanje so v odzivu na članek medija The New York Times sporočili, da gre za stare zdravstvene težave in da je 70-letnik povsem okreval, obenem pa poudarili, da je dvom v Kennedyjevo zdravstveno stanje pravzaprav smešen glede na to, kdo sta njegova tekmeca na volitvah. S tem so najverjetneje namignili na visoko starost in domnevno usihajoče kognitivne sposobnosti 77-letnega Donalda Trumpa in 81-letnega Joeja Bidna.

Kennedy mlajši je na družbenem omrežju X medtem zapisal: "Pojem lahko še pet možganskih črvov, pa bom v debati še vedno premagal Trumpa in Bidna."

Nekateri zdravniki, na primer ameriški znanstvenik in pediater Peter Hotez, ki je med drugim znan po tem, da gre na družbenih omrežjih pogosto na nož s predstavniki gibanj, ki nasprotujejo cepljenju, so za ameriške medije sicer opozorili, da je nemogoče trditi, da je Kennedyju mlajšemu del možganov res pojedel črv, dokler ne bodo javno objavljene tudi njegove rentgenske slike.



Kennedy po lastnih navedbah ni mogel normalno razmišljati, izkusil pa je tudi izgubo spomina in tako imenovano možgansko meglo. Foto: Shutterstock



Kot je Hotez dejal za ameriški CNN, je v tovrstnih primerih zelo pogosto, da črv v možganih živi in se prehranjuje s hranili, ki jih dobi iz telesa, ne z možgani, ko umre, pa v možganih za sabo pusti kalcificirano cisto, zaradi katere telo začne izločati citokine, beljakovine, ki imunskemu sistemu naročijo, naj poskrbi za vsiljivca.

Proticepilski zvezdnik, ki je za promocijo necepljenja letno zaslužil kar pol milijona dolarjev

Robert F. Kennedy mlajši je v krajih vzhodno od Atlantika, kjer se bo kot neodvisni kandidat potegoval za ključ do ovalne pisarne, a za izvolitev za predsednika ZDA najverjetneje nima realnih možnosti, bolj kot politik znan kot proticepilski mesija.

Od leta 2015 do aprila 2023, ko je zaradi predsedniških ambicij funkcijo začasno odložil na stranski tir, je bil predsednik organizacije Children's Health Defense, ki je znana po nasprotovanju več različnim temeljem javnega zdravstva, v prvi vrsti pa cepljenju proti nalezljivim boleznim.

Status globalne proticepilske superzvezde je Kennedy mlajši v veliki meri pridobil med pandemijo bolezni covid-19, ko je ameriški center za boj proti digitalnemu sovraštvu njega in organizacijo, ki ji je predsedoval, prepoznal kot dva največjih svetovnih proticepilskih propagandistov, ki so širili lažne ter zavajajoče novice in informacije o cepljenju ter nalezljivih boleznih.

Proticepilska organizacija Children's Health Defense, ki ji je predsedoval Robert F. Kennedy mlajši, je imela po zadnjih podatkih letni proračun v višini 15 milijonov ameriških dolarjev oziroma skoraj 14 milijonov evrov. Kennedy je kot predsednik organizacije v letih 2021 in 2022 po podatkih medija Politico prejel letno plačo v višini kar pol milijona dolarjev oziroma približno 470 tisoč evrov. Foto: Reuters

Roberta so zaradi njegovega precej uspešnega sejanja dvomov v napredek znanosti na področju razvoja cepiv med drugim kritizirali tudi drugi člani klana Kennedy. Decembra 2021 se je Kennedy znašel na tnalu, ker se je izkazalo, da o cepljenju sicer ne posluša relevantnih strokovnjakov oziroma splošnega znanstvenega konsenza, upošteva pa svojo ženo, igralko Cheryl Hines. Ta je namreč zahtevala, da so morali biti vsi gostje, ki so se udeležili zabave na njunem domu, cepljeni proti bolezni covid-19.

Kennedyja, ki je večkrat trdil, da v resnici ne nasprotuje vsem cepivom ter da nikoli ni dejal, da so vsa cepiva nevarna in učinkovita, so v zvezi s temi izjavami že večkrat ujeli na laži, nazadnje marca letos, ko mu je novinarka med intervjujem v živo predvajala njegovo lastno izjavo, ki je izpodbijala njegove siceršnje navedbe:

